COD Modern Warfare: Dr Disrespect è stato omaggiato nel gioco

Infinity Ward, gli sviluppatori di COD Modern Warfare hanno inserito una Card dedicata allo streamer di fama mondiale Dr. Disrespect.

COD Modern Warfare è stato ufficialmente rilasciato lo scorso 25 ottobre e da allora sono numerosi gli appassionati che stanno apprezzando il nuovo capitolo della serie FPS di Activision. Molti degli streamer più famosi al mondo stanno continuando a proporre regolarmente il gioco sui propri canali; tra questi ci sono Michael “Shroud” Grzesiek, Jack “CouRageJD” Dunlop e, naturalmente, Dr Disrespect.

Per i fan del Doc, tuttavia, sembra che gli sviluppatori del gioco abbiano deciso di includere nel gioco un omaggio allo streamer sotto forma di una Calling Card rifinita da molteplici riferimenti al personaggio. La Card viene nominata come “Two Time”, per ricordare il nickname di Doc guadagnato dopo aver vinto nel 1993 e 1994 i Blockbuster Video Game Championship. Oltre a ciò l’immagine raffigurata somiglia in maniera palese allo streamer, con tanto di occhialoni e baffoni.

Per ottenere questa unica Card i giocatori dovranno ottenerla come ricompensa per le sfide giornaliere. Bisognerà essere solo fortunati e aspettare il momento di vederla comparire nel menù delle sfide e successivamente completarla.

Questa non è la prima volta che viene dedicato un riferimento a Dr. Disrespect in un videogioco. Anche in Borderlands 3 è possibile trovare un fucile di precisione con lo stesso nome dato alla Calling Card di COD, ovvero “Two Times”. Cosa pensate di questo omaggio fatto al Doc all’interno di COD Modern Warfare? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.