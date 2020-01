COD Modern Warfare: annunciato Ghost per la stagione 2?

COD Modern Warfare non sta vivendo proprio un momento felice, dopo le recenti accuse mosse dai videogiocatori nei confronti di Infinity Ward e del suo ultimo aggiornamento che ricordiamo aver aggiunto una balestra e cinque slot extra per le classi personalizzate, gli sviluppatori di uno degli sparatutto in prima persona più famosi del decennio potrebbero aver introdotto qualche nuovo ed interessante indizio sulla seconda stagione.

Come ben sappiamo la stagione 1 è stata estesa fino all’11 febbraio proponendo svariati contenuti in game. Da qualche giorno però giocando in qualsiasi modalità nella mappa di Piccadilly, è possibile osservare sui grandi tabelloni una breve interferenza che ci mostrerebbe al centro il simbolo di un teschio. Che si tratti proprio del tanto adorato Ghost? Simon “Ghost” Riley è uno dei personaggi più amati della serie: apparso per la prima volta in COD Modern Warfare 2, è comparso poi anche in altri cortometraggi quali Find Makarov e Operation Kingfish. Grazie al famoso fumetto chiamato Modern Warfare 2: Ghost, diviso in sei parti, siamo riusciti a scoprire il suo background narrativo. Trattandosi questo capitolo quindi di un reboot della saga potrebbe benissimo fare tranquillamente la sua comparsa e, secondo diversi utenti, potrebbe essere davvero lui il protagonista della seconda stagione.

Inoltre secondo diverse indiscrezione la stagione 2 di COD Modern Warfare dovrebbe introdurre anche la tanto attesa Battle Royale che si vociferava ormai da tempo, anche se comunque non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte del team di sviluppo.

Vorreste rivedere nel gioco Simon “Ghost” Riley? Avete superato il trauma di COD Modern Warfare 2? Fatecelo sapere nei commenti sotto la notizia. Come sempre vi ricordiamo che per ulteriori informazioni e novità riguardante COD Modern Warfare potete seguire le nostre pagine.