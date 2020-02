COD Modern Warfare: giocatori infuriati a causa di un nuovo bug online

In quest’ultimo periodo si sta parlando molto della vociferata battle royale di COD Modern Warfare, ma nel frattempo, alcuni giocatori del recente FPS di Activision si stanno lamentando di un bug che li penalizza gravemente. Il bug riguarda la modalità online torneo 2 contro 2 e sembra essere uno dei più gravi e frustranti che siano mai apparsi da quando il titolo è stato lanciato nello scorso ottobre.

Stando alle moltissimi lamentele, questo bug permette ad alcuni avversari di muoversi prima che scada il countdown di inizio partita. Non è chiaro come tutto ciò possa accadere, ma sono già moltissimi i casi di giocatori che vengono anticipati e uccisi ancor prima che la partita abbia inizio.

L’utente “knestleknox” ha pubblicato un breve video della sua ultima disavventura con questo bug, pubblicando poi il tutto su Reddit per denunciare il grave fattaccio. Da come si vede nel video, l’avversario di knestleknox ha potuto muoversi in tutta libertà fino ad eliminare l’autore del video. Anche l’utente RealDrMToboggan ha tenuto a dichiarare che “dall’ultimo aggiornamento sono in grado di spostarmi sulla mappa alcuni secondi prima che tutti gli altri giocatori possano muoversi. Sono sicuro che questo bug verrà risolto presto.”

Al momento ne Activision e nemmeno Infinity Ward si sono ancora pronunciate a riguardo, ma si spera che la situazione possa essere sistemata il prima possibile. Di sicuro tra tutti i bug che potevano capitare questo è uno dei peggiori. Cosa ne pensate di questo nuovo bug? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.