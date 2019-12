COD Modern Warfare, un glitch permette di esplorare la presunta mappa battle royale

La modalità battle royale è sicuramente uno dei contenuti post-lancio di COD Modern Warfare maggiormente al centro di indiscrezioni e leak. Nelle settimane scorse una serie di presunti dettagli e addirittura una mappa erano emersi online ma adesso un giocatore è riuscito addirittura ad esplorare quella che sarà probabilmente l’ambientazione di questa modalità fino ad ora inedita del gioco sviluppato da Infinity Ward.

L’utente di Reddit, KingBeezoR ha infatti usato un glitch per andare oltre i confini della mappa Vacant aggiunta di recente. Questo glitch a quanto pare funziona partecipando come spettatore alle partite private che si svolgono in quest’area. Come ricostruisce Eurogamer.net, Vacant è una delle mappe preferite dai fan apparsa per la prima volta in Call of Duty 4. In COD Modern Warfare Vacant è inserita in un’ambientazione ancora più ampia e grazie al glitch è possibile superarne i confini per esplorare il resto dell’ambientazione.

Tra le aree visibili c’è ad esempio anche il Gulag apparso per la prima volta nella campagna di Modern Warfare 2, si tratta di una mappa dedicata agli scontri 1 contro 1 che secondo i leak sarà necessario vincere per porter tornare in combattimento nella battle royale dopo essere stati sconfitti. Questa, insieme ad altre indiscrezioni, era emersa grazie al lavoro del dataminer Senescallo sempre su Reddit. L’utente KingBeezoR è riuscito invece attraverso il glitch a esplorare il Gulag, muovendosi tra i tunnel e i corridoi sino all’area centrale.

Secondo uno dei leak recenti, la mappa sarà composta da più aree per poter realizzare un’ambientazione abbastanza ampia da poter accogliere circa 200 giocatori dunque quando sarà rilasciata la modalità battle royale i giocatori potranno riconoscere alcune delle zone attualmente presenti in altre modalità. Nei giorni scorsi un video che mostrava dall’alto la mappa battle royale e realizzato dall’utente Nateberg3, sempre di Reddit, aveva fondamentalmente confermato la mappa che qualche settimana fa era stata al centro di un leak con tutte le rispettive zone.