COD Modern Warfare: trovata una nuova enorme mappa, è la Battle Royale?

Sono mesi che se ne parla: la modalità Battle Royale di COD Modern Warfare, il più recente sparatutto della saga di Call of Duty sviluppato da Infinity Ward, arriverà a un certo punto? Lo scorso anno, con Black Ops 4, gli sviluppatori di Activision hanno rilasciato la Battaglia Reale Blackout e, vista la popolarità del genere, non sarebbe affatto strano se anche con il nuovo capitolo venisse proposta una modalità simile. Fino a oggi abbiamo avuto a che fare con vari rumor e presunti leak, ma ora abbiamo qualche dettaglio più concreto.

Per iniziare, nel trailer ufficiale della Stagione 2 di COD Modern Warfare, c’è un piccolo teaser della Battle Royale. La parte più interessante però è quanto è stato scoperto da un giocatore, Ryan B su YouTube, secondo cui diventando un COD caster in un match privato sulla nuova mappa Atlas Superstore è possibile accedere a una versione a bassa risoluzione della nuova mappa del battle royale.

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview 🙂 pic.twitter.com/QpiVaBd7Un

— Ryan B. (@PrestigeIsKey) February 12, 2020