COD Modern Warfare: microtransazioni ora disponibili nello store

L’attuale annata videoludica è stata sicuramente soddisfacente per il popolo di videogiocatori. Durante questo 2019 non solo siamo stati sorpresi da nuove opere degne di nota ma addirittura moltissime saghe leggendarie sono riuscite a offrire novità non indifferenti. Ritorni come quello di Resident Evil e Devil May Cry possono essere solo alcuni degli esempi qualitativi resi disponibili durante questo 2019. Anche Activision ha scelto di sfruttare un “percorso” simile decidendo di “puntare” sul passato. Proprio per questo motivo COD Modern Warfare è riuscito ad avere un impatto così forte sul pubblico.

In questi ultimi mesi il tanto amato FPS è riuscito a far parlare di sé in maniera non indifferente. Il tutto sarebbe dovuto principalmente a delle scelte ben precise di Activision e Infinity Ward che hanno fatto in modo di riacquistare la fiduccia dei videogiocatori. Durante le prime settimane di COD Modern Warfare la community non si è vista invadere da microtransazioni inutili o pagamenti extra necessari per sbloccare determinate cose dentro il gioco (come già visto in passato). Tuttavia con l’arrivo della Season 1 è arrivato anche lo store dedicato ai vari acquisti in game.

Rispetto ai passati capitoli questo negozio darà soltanto la possibilità di sbloccare elementi cosmetici. Il vecchio metodo delle loot-boxes è stato totalmente abbandonato questa volta lasciando al giocatore la libertà di scegliere (e sapere) cosa va ad acquistare. Per sfruttare lo store i giocatori dovranno acquistare i classici COD Points che serviranno come valuta in-game. I prezzi di questa valuta si aggirano da un minimo di 2€ (per 200 COD Points) ad un massimo di 100€.

Con l’aggiornamento della Season 1 di COD Modern Warfare, è arrivato anche il già annunciato Battle Pass acquistabile per 1000 COD Points. L’acquisto di questo “item” vi darà la possibilità di sbloccare l’accesso ai 100 tier. Stando ai calcoli di vari giocatori per sbloccare un singolo tier ci vogliono circa 60 minuti di gioco. Fateci sapere cosa ne pensate voi di queste particolari novità, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!