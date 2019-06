COD Modern Warfare: le microtransazioni non ci saranno al D1

COD Modern Warfare non proporrà le microtransazioni immediatamente, ma solo dopo un po' di tempo: ecco i dettagli sull'argomento.

Call of Duty Modern Warfare è stato presentato la scorsa settimana, senza grandi sorprese visto che i leak avevano anticipato la maggior parte dei dettagli. Questo non ha impedito ai fan di rimanere affascinati dal primo trailer. Inoltre, è stato rivelato che il COD Modern Warfare sarà completamente cross-play: una novità non di poco conto. Ora, scopriamo qualcosa di nuovo: non sarà possibile accedere alle microtransazioni o spendere i Call of Duty Points, normalmente inclusi nelle edizioni speciali del gioco, al D1.

L’informazione arriva direttamente dal sito ufficiale del gioco, secondo il quale microtransazioni e COD Points non saranno disponibili subito, ma solo più avanti. Se tentiamo di prenotare il gioco, infatti, possiamo leggere una clausola: “I punti Call of Duty saranno accessibili in Call of Duty: Modern Warfare appena saranno disponibili nel gioco. La disponibilità potrebbe variare a seconda della piattaforma e della regione.”

Non sappiamo esattamente quanto tempo si dovrà attendere prima di poter avere accesso alle microtransazioni. In ogni caso, non si tratta di una situazione completamente nuova per la serie di Activision. Anche con Call of Duty: Black Ops 4 gli sviluppatori hanno seguito la stessa linea.

Le microtransazioni, per quel che sappiamo fino a questo momento, serviranno unicamente per acquisire elementi cosmetici. Il gioco non proporrà, infatti, alcun season pass e tutti i DLC classici saranno gratuiti, oltre che disponibili su PS4 con un anticipo di sette giorni. COD Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (esclusivamente su Battle.net). Diteci, cosa ne pensate del gioco?