COD Modern Warfare: aggiunte nuove modalità, ecco i dettagli

COD Modern Warfare è uno dei capitoli più apprezzati dai fan, all’interno dell’intera serie. L’accoglienza è stata ottima e, pur con qualche dubbio sulla gestione del Pass Battaglia stagionale e sulla Season 1, i giocatori si stanno divertendo con le varie modalità disponibili. Ora, inoltre, Infinity Ward ha rilasciato un piccolo, ma gradito, update legato alle playlist. Vediamo insieme le ultime novità per Call of Duty Modern Warfare.

Per iniziare, è stata aggiunta la mappa “Aniyah Palace” all’interno della Playlist Ground War. Aniyah Palace era in realtà la prima grande mappa mostrata da Infinity Ward prima del lancio del gioco: a oggi non era ancora stata inserita, anche se era apparsa una versione ridotta di tale mappa all’interno della modalità 10 vs 10, chiaramente un numero di giocatori ben più basso rispetto a quanto preventivato per le sue dimensioni. Tale versione, in ogni caso, fu rimossa poco dopo.

Inoltre, è stato aggiunto Infected, una modalità nella quale un giocatore cerca di infettare gli altri giocatori (fondamentalmente uccidendoli) che va a sostituire Reinforce. Inoltre, la normale Gunfight è ora chiamata OSP: si tratta di una modalità già introdotta e, in sostanza, invece di darci fin dall’inizio un set di armi ci chiede di raccoglierle nella mappa.

Infine, la sezione Hardcore ottiene una Playlist “Shoot House 24/7” e un altro NVG Moshpit. Tutti questi update saranno disponibili al prossimo accesso a COD Modern Warfare. Diteci, cosa ne pensate delle novità introdotte da Infinty Ward e da Activision? Vi convincono oppure avreste preferito qualcosa di diverso?