COD Modern Warfare, contenuto del Pass Battaglia svelato dai dataminer

Come ogni anno, Call of Duty è arrivato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, allietando i giorni autunnali degli appassionati con il suo mix di single player, cooperativa e, sopratutto, multigiocatore competitivo. Il capitolo di quest’anno, COD Modern Warfare, ha colpito gli appassionati in modo particolare, dimostrandosi il gioco più rapidamente vendute della serie.

Gli sviluppatori hanno introdotto varie novità in COD Modern Warfare; una delle più importanti è la completa eliminazione del Season Pass e dei DLC a pagamento. Infinity Ward e Activision hanno infatti deciso di passare a un modello più simile ai game as a service moderni, ovvero un Pass Battaglia a pagamento che permette di ottenere ricompense uniche, ma non legate al gameplay. Ogni giocatore, anche senza pagare, potrà infatti ottenere tutte le armi, gli accessori, le mappe e le modalità aggiuntive.

Alcuni contenuti sono inclusi nella versione gratuita del Pass Battaglia e, ora, tramite i dataminer possiamo scoprire parte di quanto incluso. Il Pass, disponibile dal 3 dicembre 2019 al 28 gennaio 2020, permetterà di ottenere due armi: la RAM 7 e la Holger 26, sbloccabili al tier 15 e al 31. Inoltre, nella versione gratuita ci saranno COD Points per tre tier (dieci extra per chi paga) e tre Progetti (17 extra per chi paga). Secondo quanto scoperto, ci saranno anche 12 skin per gli operatori, solo all’interno del Pass Battaglia a pagamento.

Attualmente non è chiaro in che modo i giocatori che non raggiungono il giusto tier o che, semplicemente, inizieranno a giocare il prossimo anno potranno accedere ai contenuti del Pass Battaglia gratuito. Dovremo attendere informazioni da Activision per poter rispondere a questa domanda. Vi ricordiamo inoltre che quanto svelato dai data miner non può essere considerato ufficiale: potrebbero esserci dei cambiamenti prima del rilascio del Pass.

Diteci, cosa ne pensate del nuovo modello economico di COD Modern Warfare?