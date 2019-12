COD Modern Warfare, il Pass Stagione fa discutere i fan: la progressione è lenta

COD Modern Warfare è disponibile da settimane e i fan hanno apprezzato quanto realizzato da Infinity Ward e Activision. Il vero banco di prova è però arrivato ieri, con l’introduzione della Stagione 1 in seguito all’aggiornamento da 20 GB. Ciò che più conta, però, è che è stato finalmente introdotto il Pass Stagionale, disponibile in formato sia gratuito che a pagamento.

I giocatori possono infatti ottenere una serie di ricompense di gameplay senza spese, ma pagando hanno accesso a cento livelli da sbloccare giocando, i quali donano oggetti cosmetici e COD Point. Anche se è stato introdotto da poco, però, i giocatori stanno già criticando quanto realizzato dal team di sviluppo. Il motivo? La progressione del Pass Battaglia è troppo lenta, a loro dire.

Si tratta di un problema molto comune in questo tipo di giochi: anche Fortnite Capitolo 2 ha avuto alcune incertezze inizialmente, ma Epic ha risolto aumentando notevolmente il PE ottenuti da ogni azione in gioco. Nel caso di COD Modern Warfare, però, i fan hanno anche un altro dubbio; le armi sono presenti nel pass gratuito, ma cosa succede se non si riesce a ottenerle o se si inizia a giocare dopo la fine di una stagione?

Si tratta di un dubbio lecito: chiunque decida di lanciarsi in COD Modern Warfare con un po’ di ritardo rischierebbe di rimanere indietro rispetto alla concorrenza. Non è chiaro, per ora, se le si potrà ottenere in modi alternativi durante le successive stagioni: probabilmente è qualcosa che scopriremo più avanti.

L’unico vero vantaggio del Pass, attualmente, è che è cross-buy: se avete più versioni del gioco, potete avanzare con uno solo, senza spese aggiuntive. Diteci, voi cosa ne pensate di COD Modern Warfare?