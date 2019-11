COD Modern Warfare: Pass Stagionale in arrivo, illustrati i dettagli

COD Modern Warfare sta per ricevere il primo Pass Stagionale, sulla falsa riga dei battle royale. Ecco tutti i dettagli ufficiali in merito.

COD Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie di sparatutto di Activision – sviluppato da Infinity Ward -, sta avendo un notevole successo tra il pubblico, dopo aver convinto la critica specializzata. Il gioco potrebbe sembrare simile ai vecchi capitoli, agli occhi dei meno esperti, ma c’è una grandissima differenza: COD Modern Warfare rifiuta i DLC a pagamento e il classico season pass, in favore di un Pass Stagionale sulla falsariga dei battle royale moderni (come Fortnite).

Al D1 questo Pass Stagionale non era disponibile e non lo è tutt’ora, ma pare che Activision sia quasi pronta a dare il via alle danze. Secondo quanto riportato dalla società durante una riunione finanziaria, il Pass arriverà il prossimo mese. Non è stata indicata una data precisa, ma sappiamo che il giorno di uscita è “più avanzato di quanto previsto” inizialmente.

Per quanto riguarda il funzionamento, ci saranno contenuti gratuiti, sbloccabili quindi senza pagare il Pass Stagionale, e ci saranno poi contenuti Premium. I contenuti gratuiti proporranno elementi ludici con un impatto sul gameplay, come ad esempio armi e accessori. Quelli del lato a pagamento invece saranno unicamente cosmetici. Inoltre, come è tipico per il genere, i giocatori otterranno anche COD Points con Pass Stagionale.

Per quanto riguarda le nuove mappe, queste saranno rilasciate in modo regolare tramite update gratuito in tutte le versioni del gioco, contemporaneamente. Con i precedenti capitoli PlayStation 4 aveva accesso anticipato ai DLC, ma non essendo più possibile quest’anno ha ottenuto una modalità in esclusiva temporale per 365 giorni, parliamo di Spec Ops Survival.

Diteci, cosa ne pensate di COD Modern Warfare? Vi sta convincendo, oppure per quest’anno avete messo da parte Call of Duty?