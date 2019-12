COD Modern Warfare, l’ultima patch corregge diverse problematiche

Infinity Ward e Activision hanno recentemente rilasciato una patch minore per COD Modern Warfare in modo tale da correggere alcune problematiche precedentemente presenti all’interno del titolo. Prima del rilascio di tale update, infatti, i giocatori potevano ad esempio erroneamente ricevere dalle consegne d’approvvigionamenti ben due tute Juggernaut e non una come dovrebbe invece essere.

La patch in questione ha inoltre corretto anche alcuni bug minori in COD Modern Warfare, rifinendo ancora ulteriormente il titolo e l’esperienza di gioco.

Ecco la patch note completa dell’update:

Utilizzando mouse e tastiera potrebbe verificarsi un errore cliccando con il tasto destro su un giocatore non presente nella nostra lista amici;

Effettuati miglioramenti alle collisioni dei giocatori vicino alle pareti;

Sistemato un bug con il quale i giocatori potevano ricevere dalla consegna approvvigionamenti due tute Juggernaut e non solo una come preventivato;

Corretti alcuni exploit;

Sistemata una problematica nella quale le palle di neve lanciate per aria esplodevano ancor prima di toccare qualsivoglia superficie.

Tale patch va quindi ad ottimizzare un titolo già di per sé decisamente notevole e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica.

Come riporta infatti anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “forse questo nuovo COD Modern Warfare non avrà la portata rivoluzionaria che ebbe ai tempi il suo progenitore, ma è un chiaro segnale che lo studio californiano ha nuova ambizione per dire la sua anche in futuro. Quest’anno CoD mantiene a tratti un’esperienza classica in modalità multigiocatore, rifinita però nei ritmi e nei movimenti, e si dota anche di alcune playlist che portano un po’ di freschezza come Scontro e Guerra Terrestre.”