COD Modern Warfare: la patch 1.06 fallisce nel risolvere alcuni problemi

COD Modern Warfare è disponibile PC e console, ma ha qualche problema: la recente patch, purtroppo, non pare averli risolti tutti.

COD Modern Warfare è un gioco di alta qualità, apprezzato da critica e pubblico, ma questo non significa che non siano presenti alcuni difetti. Come sempre, il team di sviluppo è al lavoro per risolverli e, un paio di giorni fa, ha introdotto una nuova patch. Precisamente, parliamo della 1.06, la quale prometteva di rimediare ai crash del gioco, migliorare la stabilità complessiva su ogni piattaforma e sistemare varie altre imperfezioni segnalate dai giocatori della community.

Purtroppo, pare che non tutte le migliorie apportate funzionino come dovrebbero. Per iniziare, la patch avrebbe dovuto fare in modo che gli APC e i carri armati non avrebbero più subito danni dalle testate: a quanto pare, però, così non è stato. Inoltre l’aggiornamento avrebbe dovuto diminuire il suono dei passi dei giocatori, ritenuto troppo alto dai fan.

Secondo quanto mostrato da TheXclusiveAce su YouTube, questo cambiamento è stato introdotto ma in pratica la modifica è veramente minima ed è difficile rendersi conto dell’abbassamento del volume post-patch. I giocatori avrebbero preferito una modifica più netta. Inoltre, sembra che gli sviluppatori non abbia ancora trovato il modo di risolvere i problemi delle cinematiche della campagna in versione PC.

COD Modern Warfare, quindi, non è affatto perfetto, ma nel complesso si può ritenere un ottimo gioco. Nei primi tre giorni, ricordiamo, ha fatto guadagnare ben 600 milioni di dollari ad Activision. Si prospetta un futuro roseo per questo capitolo, il quale riceverà contenuti aggiuntivi in formato completamente gratuito, tra i quali potrebbe figurare anche una modalità Battle Royale, almeno stando a quanto rivelato da un noto leaker.

Vi ricordiamo che COD Modern Warfare è disponibile su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, state giocando con COD Modern Warfare?