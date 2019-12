COD Modern Warfare chiude il 2019 diventando il più venduto in UK

Il 2019 è stato un anno denso di uscite di qualità. In queste ultime settimane molti videogiocatori stanno sfruttando il tempo libero concesso dalle festività per recuperare il videogioco più atteso. Le classifiche di vendita sono quindi un ottimo modo per capire quali titoli hanno riscosso più successo e, basandoci su quelle del Regno Unito (uno dei mercati più importanti d’Europa e per questo ottimo esempio della “salute” generale dell’industria del Vecchio Continente), possiamo affermare che COD Modern Warfare ne è uscito vincitore.

Per la terza settimana consecutiva, infatti, COD Modern Warfare è il gioco più venduto. Al secondo posto troviamo FIFA 20, seguito da un altro titolo Electronic Arts: Star Wars Jedi Fallen Order. A dirla tutta, la Top 5 della settimana non è variata rispetto alle classifiche precedenti: troviamo infatti di nuovo Mario Kart 8 Deluxe e Luigi’s Mansion 3, rispettivamente quarto e quinto gioco più venduto.

Dicembre, come sempre, è parco di uscite e le sue classifiche mostrano opere rilasciate nei mesi precedenti. I giochi più venduti, però, non sono l’unico dato interessante. Possiamo anche scoprire che le vendite in formato fisico del 2019 sono calate del 20% rispetto al 2018. In parte è derivante dall’avvicinarsi della next-gen, in parte dal fatto che il digitale è sempre più dominante.

Infine, vi lasciamo la classifica completa dei giochi più venduti dell’ultima settimana di dicembre 2019:

COD Modern Warfare FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Mario Kart 8 Deluxe Luigi’s Mansion 3 Grand Theft Auto 5 Borderlands 3 Just Dance 2020 Pokemon Spada Crash Team Racing Nitro-Fueled