COD Modern Warfare: pro-players offesi per mancato invito a un torneo

Il mondo dei First Person Shooter sicuramente ha saputo espandersi lungo questa generazione di console. Svariate saghe hanno cercato di offrire qualcosa di nuovo al panorama videoludico espandendo sempre di più il concetto di Shooter Competitivo. La saga di Call of Duty sicuramente è stata una delle prime a rendere “mainstream” il concetto di FPS Competitivo (almeno su PC). Durante questo 2019 abbiamo visto il ritorno di COD Modern Warfare che sicuramente è riuscito a riportare in vita i vecchi fasti della saga.

Già durante i primi mesi di vita di COD Modern Warfare, Activision ha organizzato svariati tornei dedicati alla scena competitiva del gioco (con montepremi abbastanza alti). La più recente tra queste gare ha però fatto nascere dei malcontenti in un grosso numero di giocatori professionisti. Secondo quanto riportato da vari pro-player, Activision non avrebbe invitato molti di questi giocatori a prendere parte al Modern Warfare Streamer Invitational.

Il torneo in questione sarebbe dedicato ai pro-player di COD Modern Warfare, vantando inoltre un montepremi di 250.000$. Tuttavia giocatori del calibro di Scump, FormaL e Pamaj (solo per fare alcuni esempi) non sono stati invitati da Activision a prendere parte a quest’evento. A quanto sembrerebbe il publisher americano ha preferito dare più priorità ad altri giocatori (provenienti da giochi esterni come Fortnite), lasciando in parte fuori la propria community.

Ovviamente gran parte di questi giocatori professionisti hanno criticato su questa mossa di Activision. Ma anche dopo le svariate lamentele il publisher americano non ha fatto in alcun modo marcia indietro sulla decisione iniziale. Sicuramente questa situazione “particolare” potrebbe far scaturire polemiche non indifferenti tra i vari fan di COD Modern Warfare. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!