COD Modern Warfare: svelata la roadmap della Stagione 2

Durante la giornata di ieri è trapelato grazie a un leak il trailer di presentazione della Stagione 2 di COD Modern Warfare. Ora, oltre a rilasciare il trailer ufficiale, Infinity Ward ha anche svelato l’intera roadmap della seconda stagione di Call of Duty Modern Warfare. I nuovi contenuti per l’FPS di Activision includeranno un totale di cinque nuove mappe, tra le quali è anche previsto il ritorno dell’apprezzatissima Rust direttamente da Call of Duty: Modern Warfare 2.

Tra le altre nuove mappe verranno aggiunte: Atlas Superstore, Zhokov Boneyard per la modalità Ground War e la mappa Bazaar per la modalità Gunfight. Stando alla roadmap saranno inserite nel gioco anche due nuove modalità: Gunfight Tournament e CDL Playlist. Infine, insieme alle nuove armi: Grau 5.56 e Striker 45 con la Stagione 2 combacerà anche l’arrivo del personaggio di Ghost, anch’esso proveniente da Modern Warfare 2.

Le novità però non finisco qui, con la Stagione 2 di COD Modern Warfare verranno aggiunti anche ulteriori nuovi contenuti che verranno rilasciati nel corso del tempo, a partire dalla mappa Khandor Hideout e due operatori aggiuntivi: Talon e Mace. Arriveranno anche quattro nuove modalità multiplayer tra le quali: NVG Reinforce, Infected Ground War e Gunfight Variants.

Sembra quindi che Infinity Ward abbia in serbo ancora moltissimi contenuti aggiuntivi per l’apprezzatissimo COD Modern Warfare. La Stagione 2 dell’FPS Activision è ormai a portata di mano, con l’update che verrà reso disponibile entro questa sera. Cosa ne pensate della roadmap della Stagione 2 di COD Modern Warfare?