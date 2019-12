COD Modern Warfare, previste anche le modalità Scontro 1vs1 e 3vs3

Una delle modalità preferite del nuovo COD Modern Warfare sembra essere quella chiamata Scontro che vede fronteggiarsi due coppie di giocatori. Si tratta di una modalità multigiocatore sulla quale Infinity Ward ha voluto puntare molto, tanto che sono state realizzate appositamente delle piccole mappe dove i due team partono con lo stesso equipaggiamento deciso in maniera casuale e variabile ogni due round per affrontarsi al meglio di sei scontri dalla durata più o meno prestabilita.

Non è un mistero che il team di sviluppo stia lavorando a nuove modalità, come quella battle royale sulla quale sono apparse tantissime indiscrezioni, ma anche intenda rifinire quelle già esistenti come nel caso degli scontri tra piccoli gruppi. Rispondendo su Twitter alla domanda di un giocatore, Joe Cecot, uno dei responsabili del comparto multiplayer di COD Modern Warfare, ha rivelato che il gioco non avrà soltanto una variante della modalità Scontro con team da tre giocatori ma prevederà anche dei combattimenti uno contro uno.

Non è ancora chiaro quando queste varianti della modalità Scontro di COD Modern Warfare verranno rilasciate. Nel suo tweet, infatti, Cecot si è limitato a dire che arriveranno in futuro.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte del team di sviluppo, sappiamo che Infinity Ward intende distribuire le nuove modalità e le relative mappe non solo in contemporanea su PlayStation 4, Xbox One e su PC ma vuole anche renderle disponibili gratuitamente a tutti i giocatori senza alcun tipo di differenza. Nei prossimi giorni è atteso qualche annuncio riguardo il sistema del Battle Pass e alla relativa “prima stagione” del gioco che nei piani degli sviluppatori rappresenterà il più consistente pacchetto di contenuti gratuiti di tutta la storia di Call of Duty.