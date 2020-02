COD Modern Warfare: la Season 3 farà tornare le mappe di MW3?

In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare del più recente COD Modern Warfare. Come ben saprete qualche settimana fa il noto gioco Activision si è aggiornato con la seconda stagione aggiungendo una marea di novità. Anche con questa stagione Infinity Ward ha deciso di puntare sull’effetto nostalgia, riportando “in vita” due figure iconiche della serie, ovvero il tanto amato Ghost e la mappa Rust. Tuttavia stando a dei recenti rumor questa “manovra” potrebbe continuare anche in futuro con le prossime stagioni del gioco.

Ovviamente per il momento non ci sono informazioni ufficiali a riguardo, ma in rete hanno cominciato già a circolare varie speculazioni riguardanti i contenuti della Season 3 di COD Modern Warfare. Secondo svariati utenti durante la prossima stagione di Call of Duty probabilmente assisteremo ancora una volta a dei ritorni iconici. Secondo le varie teorie la Season 3 vedrà come protagonista il ritorno di svariate mappe iconiche risalenti a Modern Warfare 3.

Una teoria che per il momento campa in aria, ma che potrebbe risultare effettivamente veritiera. Ci basta pensare che durante la prima stagione di COD Modern Warfare abbiamo visto il ritorno della mappa Shipment (nota grazie all’originale MW) mentre nella seconda stagione Rust ha fatto il suo ritorno. Quindi non sarebbe così improbabile vedere la Season 3 riproporre dei contenuti noti grazie a MW3.

A noi sicuramente ci farebbe più che piacere ritornare a fare qualche partita su Dome o su Hardhat nella terza stagione di COD Modern Warfare. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia. Vi piacerebbe tornare a sfruttare le vecchie mappe di MW3? Vi ricordiamo inoltre che COD Modern Warfare è attualmente disponibile per PS4, Xbox One e PC!