COD Modern Warfare: una sedia è il nemico più potente del gioco

COD Modern Warfare è uno sparatutto in prima persona e, non crediamo di sorprendere nessuno, questo significa che qualcuno vedrà la morte del proprio personaggio. Un colpo di fucile a bruciapelo, una granata dalla quale non ci siamo allontanati in tempo, o persino una caduta da un’altezza troppo elevata: ci sono molti modi per vedere una schermata di game over, ma di certo i giocatori non si aspettavano di vedersi sconfiggere da una sedia da ufficio.

Esatto, una sedia da ufficio è attualmente una causa di morte per i giocatori di COD Modern Warfare. Un utente di Reddit, infatti, ha scoperto che è possibile colpire con un attacco corpo a corpo due sedie all’interno dell’hotel della mappa St. Petrograd. I due pezzi d’arredamento si mettono a girare su se stessi e poi contrattaccano.

Mettendo da parte i toni scherzosi, molto semplicemente un qualche glitch fa sì che la collisione delle sedie in rotazione porti a una morte istantanea. Il test dell’utente Reddit è stato fatto in un match di “Infetto”. Kotaku ha però provato a ripetere l’azione anche in altre modalità e ha scoperto che il risultato è lo stesso.

In una mappa recentemente aggiunta “Vacant”, sono presenti sedie simili, ma a quanto pare queste non hanno lo stesso istinto omicida delle sorelle di St. Petrograd. Non sappiamo se ci siano altri mobili pronti a farci la pelle, nascosti in qualche mappa: probabilmente è solo questione di tempo prima di scoprire chi è più forte, noi o la nostra abat-jour.