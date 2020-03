COD Modern Warfare: ecco il Tomogunchi che si nutre di kills

Call of Duty Modern Warfare, al pari di ogni altro game as a service, è in costante evoluzione. Di stagione in stagione e di settimana in settimana continua ad aggiornarsi, proponendo novità mai annunciate o feature già promesse. Un esempio è quanto avvenuto nel più recente refresh dello store interno del gioco. Ora, COD Modern Warfare include il Tomogunchi, ovvero un orologio in stile Tamagotchi.

Gli sviluppatori di Infinity Ward aveano annunciato questa feature tempo fa, spiegando che gli orologi in-game sarebbero stati più funzionali e rilevanti rispetto al passato. Oltre a indicare l’ora reale, tale tecnologia avrebbe incluso il suddetto Tomogunchi: ci è però voluto un bel po’ di tempo prima che venisse effettivamente inserito.

Il costo del Bundle Tomogunchi di COD Modern Warfare è di 1.000 COD Point. Il bundle include l’orologio da polso, una calling card, un emblema, un adesivo, uno spray e uno charm. Il Tomogunchi funziona in modo simile a un Tamagotchi: si ottiene un uovo, dal quale nasce un animaletto di cui ci si deve prendere cura. Per nutrirlo si devono ottenere kill, raggiungere obbiettivi e fare punti nelle modalità multigiocatore.

C’è inoltre un bonus che richiede di completare molteplici obbiettivi per evolvere l’animale in forme differenti: si tratta sempre di missioni legate al multigiocatore. Sarà possibile far passare la creatura da un formato “bambino” a uno “adolescente” e infine “adulto”. Pare anche che si debba controllare di tanto in tanto le condizioni della creatura, come il suo umore, durante i match. Si tratta di una novità che potrebbe dare un motivo in più ai giocatori per continuare a giocare online. Diteci, voi cosa ne pensate?