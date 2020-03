COD Modern Warfare: trailer di lancio per la battle royale

Dopo indiscrezioni e rumor vari ci siamo, Infinity Ward ha rilasciato il trailer ufficiale di lancio di WarZone Call of Duty, la battle royale di COD Modern Warfare. Sicuramente il protagonista di questa giornata è stato lo sparatutto per eccellenza, dopo la notizia di un presunto video e successivamente reso non disponibile che mostrava a tutti gli effetti la tanto attesa modalità, gli sviluppatori hanno deciso rilasciare il video di WarZone alle 18 di quest’oggi con tanto di countdown sul sito ufficiale.

Chiariamo subito una cosa, la battle royale di COD Modern Warfare è totalmente free-to-play e rappresenta a tutti gli effetti una opzione di gioco stand alone già dichiarato dal famoso video eliminato questa mattina. Inifinity Ward e Activision nonostante il silenzio di questi ultime settimane hanno mostrato un trailer a dir poco spettacolare che sicuramente farà felici tutti gli appassionati del titolo e di questo genere che sta andando sempre più di moda con il tempo e che sicuramente darà del filo da torcere a Fortnite. Qui di seguito potete ammirare il filmato.

Warzone, come abbiamo potuto vedere, include una mappa a dir poco enorme la quale può contenere al suo interno ben 150 utenti. La suddetta, inoltre, presenterà due modalità chiamate Bottino e Battle Royale, offrendo quindi una sana dose di adrenalina e variazione. Lo spettacolare trailer dà uno sguardo anche ai mezzi sfruttabili durante le partite, il che renderà ancora più stratificate imprevedibili le battaglie.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate con ansia questa modalità? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le notizie relative a COD Modern Warfare e Warzone che sarà disponibile a partire da domani 10 marzo. I giocatori potranno infine provare la modalità allenamento per apprendere le meccaniche di base prima di lanciarsi in battaglia.