COD Modern Warfare: l’update 1.28 riduce il peso, ma non per tutti

COD Modern Warfare è stato (e lo è ancora) uno dei titoli più giocati degli ultimi mesi, grazie anche al battle royale rilasciato lo scorso marzo. Nonostante l’enorme successo ed i milioni di giocatori connessi in tutto il mondo, c’è una cosa che ha fatto sempre storcere il naso agli appassionati del genere: stiamo parlando ovviamente dell’enorme spazio che richiede sul nostro PC e/o console. Gli sviluppatori hanno fatto sapere che grazie al prossimo aggiornamento in arrivo domani che porterà il gioco alla versione 1.28 potrete risolvere in parte questo problema.

C’è però da dire una cosa, questa peculiarità sarà rivolta solo agli utenti PC, purtroppo, almeno fino ad oggi, nessuna novità per coloro che possiedono una delle due console. A partire da domani quindi i giocatori potranno decidere di disattivare dalle impostazioni alcune specifiche tecniche così da diminuire almeno in parte l’eccessivo spazio richiesto, decidendo una volta per tutte quale delle tante modalità installare così da attutire un po’ il peso. Qui di seguito potete vedere il tweet ufficiale.

tomorrows update will have mode specific uninstall options for PC MW owners. — Paul Haile (@Tyrael) October 12, 2020

Con l’arrivo di Warzone, era inevitabile che lo spazio richiesto da COD Modern Warfare fosse così “esagerato”. Al suo interno ci sono un sacco di modalità, più praticamente un gioco a parte che è normale che richieda quel quantitativo di spazio sul nostro PC. Finalmente potremo quindi riuscire a risolvere in parte il tutto. Sperando che un giorno possa venir reso disponibile anche per gli utenti console.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate con ansia questo update? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a Call of Duty Modern Warfare ed al prossimo gioco in uscita il prossimo 13 novembre.