COD Modern Warfare si aggiorna alla versione 1.10, ecco le novità

Quest’ultima porzione del 2019 sicuramente ha saputo regalarci soddisfazioni molto grosse. La mole contenutistica da attribuire al ramo videoludico è stata immensa dando vita ad opere di altissima qualità. Tra questi blockbuster il ritorno di COD Modern Warfare sicuramente non è da sottovalutare. Il prodotto nata in casa Activision e messo a lucido da Infinity Ward ha saputo conquistare fin da subito l’utenza in attesa. Dopo anni siamo stati ricompensati con un Call of Duty degno di essere giocato.

Tuttavia anche questo COD Modern Warfare non è stato sicuramente perfetto sin dal suo lancio. Tra mappe abbastanza criticabili e armi che davano potere ai camper, il gioco ha subito alcune critiche da parte dei fan. Ma grazie al continuo supporto del team di sviluppo questi errori tendono a sparire sempre di più. Infatti durante la giornata odierna assisteremo al ennesimo rilascio di una patch correttiva che porterà il gioco alla versione 1.10.

L’aggiornamento in questione sarà abbastanza massiccio andando a pesare circa 14GB su PS4 e 20GB su PC. La dimensione così “titanica” di questo update sarebbe da attribuire al fatto che non solo svariate caratteristiche in game verranno aggiustate, ma anche dei nuovi contenuti verranno rilasciati. Tra le novità di rilievo spiccano due nuove modalità multiplayer (Realism Moshpit e Gun Game), due Special Operations (Harbinger e Brimstone) e infine una Special Ops classica.

Oltre a queste novità la patch andrebbe a ritoccare svariate caratteristiche di COD: Modern Warfare come il rumore dei passi (aggiustato ancora una volta), la possibilità di usare lo sprint senza tener permuto il tasto assegnato al commando ed ovviamente vari tweek rilegati alla stabilità generale del gioco. Insomma un bel malloppo di novità decisamente interessanti. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate di questa notizia!