Code Vein: annunciato il DLC Lord of Thunder, ecco il trailer

Code Vein, titolo pubblicato da Bandai Namco lo scorso 27 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One, sta per essere aggiornato e riceverà presto il terzo ed ultimo DLC del season pass chiamato Lord of Thunder. Il titolo ha preso non pochi spunti dalla serie nata dalla mente di Hidetaka Miyazaki. Dovremo creare un redivivo attraverso un editor davvero ben fatto, esseri simili a dei vampiri in grado di poter risorgere più e più volte. Combattimenti al limite dello splatter, riferimenti culturali e artistici allo stile gotico ci accompagneranno in questa grande avventura in un mondo corrotto da una misteriosa calamità.

Proprio in queste ore Bandai Namco ha quindi pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale il trailer del terzo ed ultimo componente aggiuntivo disponibile a partire da oggi per tutte le piattaforme al prezzo di 9,99€ se non si possiede il season pass. Qui di seguito potete gustarvi il filmato.

Non manca del sano Fanservice

“Nuovi e potenti nemici vi attendono nel terzo contenuto scaricabile di Code Vein: Lord of Thunder. Oltre ad aggiungere nuove armi, Veli di sangue e codici sanguigni, ora è possibile costumi alternativi per i vostri partner durante le missioni nelle nuove aree delle profondità“. Il titolo firmato da Bandai Namco quindi sta risultando tutt’ora un titolo il quale viene aggiornato. La terza espansione ci presenta un temibile boss con attacchi elettrici che sicuramente metterà a dura prova le abilità del nostro redivivo. Le armi che potremo ottenere sotto tutte incentrate sempre sull’elettricità, così da costruire build sempre più elaborate e funzionali. Nel caso stiate vivendo ancora le avventure del vostro redivivo vi invitiamo a giocarci e dirci la vostra su questo e gli scorsi DLC.

