Code Vein, gioco gratis a chi dona il sangue durante il TwitchCon

Durante la TwitchCon di San Diego, saranno regalate copie di Code Vein a chi donerà il sangue presso la Croce Rossa Americana!

Le buone iniziative iniziano a farsi strada sul web in ogni ambito. Questa è la volta del settore videoludico dove, ci troviamo a riportare un’iniziativa promozionale che dimostra come il marketing possa avere spesso, dei risvolti positivi. Durante la TwitchCon infatti, effettuando una donazione di sangue si avrà una copia di Code Vein in maniera completamente gratuita.

Nonostante la questione non ci riguardi da vicino, a meno che non vi troviate nei pressi di San Diego, potrebbe essere una bella ed utile iniziativa da effettuare anche ad altre manifestazioni o incontri del settore. Intanto tutti i partecipanti alla TwitchCon, avranno la possibilità questo fine settimana di ottenere una copia gratuita di Code Vein donando il propio sangue alla Croce Rossa Americana la quale, sarà presente sul luogo della manifestazione e sarà dotata di tutte le strumentazioni e procedure per il caso.

Il collegamento del titolo alla donazione di sangue è particolarmente azzeccato. Ritroviamo infatti in Code Vein un elemento ricorrente e fondamentale: il sangue. I Revenant, sono essenzialmente vampiri alla continua di sangue, diventando quest’ultimo dunque, un elemento essenziale negli scontri e nell’avventura.

La procedura richiede comunque una determinata preparazione dal momento che, per effettuare la donazione durante la manifestazione, si dovrà effettuare una registrazione preventiva presso L’American Red Cross. Niente di così difficile o doloroso insomma.

Come ha detto la nostra Alessandra Borgonovo nell’articolo di anteprima del titolo, “Code Vein convince di sicuro rispetto alle vecchie build sotto l’aspetto generale della struttura grazie a un gameplay più solido e stratificato, ma non esalta l’aspetto grafico per il quale si dovrebbe prendere in considerazione l’idea di distanziarsi dall’estetica alla God Eater 3 e simili. Posto questo, il gioco è davvero un mondo a parte rispetto a quanto eravamo stati abituati a vedere e non vediamo l’ora, per rimanere in tema, di affondare meglio i denti per capire fino a che punto questo “nuovo Code Vein” riuscirà a convincerci“.

Ricordiamo che l’uscita di Code Vein è programmata per il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.