Code Vein: ecco quando usciranno i DLC del Season Pass

Dopo una lunga attesa Bandai Namco ha finalmente svelato quando usciranno indicativamente i contenuti del Season Pass di Code Vein, interessantissimo souls-like uscito solamente qualche mese fa. Per immergersi nuovamente nell’opera non ci sarà per fortuna da attendere poi molto: seppure senza una data di uscita ben precisa, infatti, i tre DLC sono attesi durante i primi mesi del 2020.

Tutti e tre le espansioni conteranno nuovi boss, zone inedite, oggetti mai visti, nuovi costumi e anche nuove vicende narrate. Potete ottenerli tutti tramite Season Pass, disponibile sui vari store a 24,99 euro.

The world of CODE VEIN is about to get bigger… #CODEVEIN DLC 1-3 will be released in early 2020! Players can also expect new bosses, weapons, blood codes and more.

A separate free update is also scheduled for December! Get into the game today: https://t.co/ZsQW2isRRJ pic.twitter.com/M8sHFHkkU8

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) November 22, 2019