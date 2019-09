Code Vein: un trailer mostra il boss Despota Insaziabile

Bandai Namco ha finalmente rilasciato un nuovo trailer dell'interessantissimo Code Vein, mostrando al pubblico il pericoloso boss Despota Insaziabile.

Manca oramai veramente poco all’uscita nei negozi di Code Vein, attesissimo souls-like di Bandai Namco, e con l’avvicinarsi della data di lancio sono sempre più i dettagli che emergono riguardanti la promettente opera.

Il publisher nipponico ha infatti ad esempio recentemente rilasciato un nuovo breve trailer del titolo, contenente alcune sequenze dello scontro con uno dei boss del gioco. A prendersi le scene nel video è infatti il Despota Insaziabile, questo il nome dell’orrenda creatura che dovremo affrontare in Code Vein.

Enorme, veloce e dotato di varie tipologie di armi: il Despota Insaziabile sembra davvero un osso duro. Così come i celebri Dark Soul anche Code Vein sembra puntare molto sulla difficoltà e su un alto livello di sfida: basterà però questo per permettergli di raggiungere i fasti delle opere di From Software?

Code Vein sembra essere un titolo veramente interessante. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui: “Code Vein è un titolo promettente: nella speranza che la narrazione sia più interessante della media e che gli sviluppatori riescano a dare varietà sul lungo periodo, questo nuovo souls-like potrebbe rivelarsi ottimo per un pubblico sia di appassionati storici che di nuovi giocatori.”

Per saperne di più non dovremo aspettare ancora molto: il gioco infatti sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Che ne pensate di questo nuovo trailer e di Code Vein in generale? La demo recentemente rilasciata vi sta convincendo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!