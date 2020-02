Code Vein: vendute più di un milione di copie

Code Vein, videogioco sviluppato dal team di God Eater pubblicato da Bandai Namco, è uscito lo scorso 27 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco ha fatto parlare molto di sé, sia in positivo che in negativo, prendendo non pochi spunti dalla serie Souls nata dalla mente di Hidetaka Miyazaki. Dovremmo creare attraverso un ottimo editing il nostro redivivo, essere simile ad un vampiro, con la capacità di risorgere più e più volte. Combattimenti al limite dello splatter, riferimenti culturali ed artistici ai vecchi stili rinascimentali ci accompagneranno in questa avventura action rpg.

Bandai Namco ha recentemente annunciato in queste ore che il titolo ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo, un traguardo non da poco visto e considerando che il gioco è chiaramente riferito ad una certa nicchia di videogiocatori. Per ringraziare i fan gli sviluppatori hanno pubblicato una bellissima immagine che potete vedere qui di seguito.

Ricordiamo che diversi giorni fa Bandai Namco ha rilasciato il trailer del primo dei tre contenuti aggiuntivi di Code Vein chiamato “Hellfire Knight“. L’espansione che ricordiamo essere già disponibili per tutti i possessori del gioco e del pass avrà nemici inediti, nuove armi, nuovi codici del sangue e Blood Veils.

Siete contenti di questa notizia? State ancora giocando al titolo sviluppato e pubblicato da Bandai Namco?