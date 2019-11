Codemasters annuncia l’acquisto di Slightly Mad Studios

All’interno del panorama dei titoli di corse, Codemasters ha da sempre avuto un posto speciale, grazie alla realizzazione di titoli molto importanti durante le scorse generazioni di console.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia Codemasters ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale (raggiungibile, per chi fosse eventualmente interessato a leggerlo, a questo indirizzo) di aver recentemente acquistato Slightly Mad Studios, il team di sviluppo dietro la realizzazione del celebre Project Cars, uno dei migliori titoli racing simulativi degli ultimi anni, disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

L’acquisizione di Slightly Mad Studios sarebbe infatti costata 30 milioni di Dollari a Codemasters, Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della stessa Codemasters, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi, confidando ovviamente nella realizzazione di nuovi titoli di alto livello, frutto della collaborazione tra i due team.

Secondo le ultime voci di corridoio, infatti, il team di Slightly Mad Studios starebbe attualmente al lavoro sull'attesissimo Project Cars 3, i cui dettagli non sono però stati ancora divulgati.