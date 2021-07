Codici errore PS5: Lista completa e Soluzioni

Se la vostra Playstation 5 si inchioda, i giochi si bloccano, i salvataggi si corrompono oppure proprio non riuscite a connettervi ad internet, non siete vittime di un demone sumero, ma semplicemente di qualche problematica di sistema che può essere risolta spesso senza spedire la console in assistenza. Proprio come accadeva con il vecchio monolito nero di Sony, infatti, anche PS5 conosce i suoi problemi e restituisce un codice errore che vi aiuterà a venire a capo del difetto di sistema.

Per questo motivo abbiamo preparato una lista dei codici errore PS5 in cui non solo potrete trovare la causa del vostro problema, ma anche una possibile soluzione per risolverlo. Inoltre vi mostreremo anche come entrare nella Modalità Provvisoria di PS5, una sezione molto utile che serve non solo a correggere gli errori di sistema ma anche a ricostruire il database o ripristinare la console.

Lista errori PS5 e modalità provvisoria

PS5 errori comuni

Sono gli errori più comuni che possono capitare su PS5, da un problema con il software di sistema fino al freeze dei giochi.

Codice errore PS5 CE-108255-1: Errore spesso accompagnato dal messaggio “Qualcosa è andato storto con questo gioco o app”, dovuto a problemi di compatibilità tra PS5 e il gioco. Non è mai un errore troppo problematico e viene spesso corretto con gli aggiornamenti del gioco in questione.

Codice errore PS5 CE-107520-5: Errore che può essere risolto installando il software di sistema più recente.

Codice errore PS5 CE-108862-5: Legato ai server di un particolare gioco che impedisce la connessione alle funzionalità di rete. Bisogna attendere un aggiornamento da parte dei dev del gioco in questione.

Codice errore PS5 CE-105799-1: Legato alla connessione di rete della console. Verificate se il PSN è online, in caso contrario reimpostate la connessione di rete e il router.

Codice errore PS5 CE-107857-8: Errore che porta arresti anomali nei giochi o problemi con le code di download. Avviate la modalità provvisoria come descritto nell'ultima sezione di questa guida e ricostruite il database. Se il problema persiste provate con un soft reset ripristinando le impostazioni predefinite della console sempre da modalità provvisoria.

Codice errore PS5 CE-113212-0: Un errore che riguarda la connessione. Dopo aver verificato se il PSN è online, reimpostato la connessione di rete. Se non funziona provate a staccare il vostro router per 5 minuti dalla corrente e poi a riattaccarlo. Infine potete anche provare da PS5 ad impostare un IP statico o a modificare le impostazioni DNS scegliendo un DNS pubblico.

Codice errore PS5 CE-112069-9: Riguarda il trasferimento di dati da PS4 a PS5. Se state trasferendo solo salvataggi vi consigliamo di provare con un HD esterno (qui i migliori per PS5). Altrimenti provate a utilizzare una connessione cablata piuttosto che una wireless.

Codice errore PS5 CE-110538-8: Relativo ai problemi di lettura del disco. Vedete l'errore successivo CE-100005-6.

Codice errore PS5 CE-108889-4: Legato all'impossibilità di aggiornare la console, provate ad aggiornare tramite il disco di un gioco recente o tramite modalità provvisoria.

Codice errore PS5 CE-108360-8: Problema relativo solamente alla PS Camera. Controllate che l'ambiente di gioco sia ben illuminato e che la camera sia collegata perfettamente e con i dispositivi consigliati nella guida all'installazione.

Codice errore PS5 CE-107649-7: Errore accompagnato dal messaggio "Il disco inserito contiene contenuti diversi dai dati installati". Spesso capita quando inserite un disco contenenti diversi DLC dopo che avete già il gioco base installato sulla console. Tutto quello che dovrete fare è cancellare il gioco base dalla PS5 e reinstallare tutto dal nuovo disco.

Codice errore PS5 CE-106485-4 : Errore che può essere risolto installando il software di sistema più recente.

Codice errore PS5 CE-10028-1: Errore accompagnato dal messaggio "Non c'è abbastanza spazio libero su SSD", si risolve semplicemente cancellando qualche vecchio software non in uso.

Codice errore PS5 CE-100005-6: Legato ai problemi di lettura del disco. Estraete il disco e assicuratevi che non sia danneggiato, poi spegnete la console e scollegatela dal cavo di alimentazione per qualche minuto. Nel mentre pulite il disco con un panno morbido e poi ricollegate tutto e riprovate. Se il problema persiste solo con un disco in particolare, allora è un problema del gioco. Se si presenta con tutti i dischi potrebbe essere un problema del lettore PS5 e bisogna contattare l'assistenza.

Codice errore PS5 CE-100002-3 : Errore che può essere risolto installando il software di sistema più recente.

Errore che può essere risolto installando il software di sistema più recente. Codice errore PS5 CE-108262-9: Problema che causa l’arresto anomalo di app e giochi. Per risolverlo installate l’ultimo aggiornamento di PS5. Se non funziona dal menù normale provate da modalità provvisoria ad aggiornare la console o a ricostruire il database come indicato nell’ultima sezione di questa guida.

PS5 Errori di Rete

I seguenti errori sono tutti relativi alla connessione della console con la rete internet (Wi-Fi e cablata). Per risolverli provate a: aggiornare il software di sistema all’ultimo possibile; reimpostare la connessione di rete della console; cambiare la connessione da Wi-Fi a cablata (utilizzando un cavo di rete) o viceversa; cambiare la porta del router a cui è collegata PS5 o spegnere la console e staccare il router dalla corrente per 5 minuti per poi ricollegare e settare tutto.

Codice errore PS5 NW-102650-4

Codice errore PS5 NW-102417-5

Codice errore PS5 NW-102315-2

Codice errore PS5 NW-102261-2

Codice errore PS5 NW-102308-4

Codice errore PS5 NW-102307-3

PS5 errori PSN

Sono errori che riguardano i collegamenti con il Playstation Network, dall’acquisto di un gioco al semplice accesso allo store di Sony. Solitamente sono causati da un malfunzionamento dei servizi Sony che l’azienda risolve automaticamente nel giro di poche ore. Se uno o più dei seguenti problemi si presentano spesso potrebbe però trattarsi di un problema di connessione, in caso segui le soluzioni proposte nella sezione sopra, o di un problema relativo ad un gioco specifico, in questo ultimo caso verrà risolto con un aggiornamento dagli sviluppatori del gioco.

Codice errore PS5 NP-104530-3

Codice errore PS5 NP-103111-7

Codice errore PS5 NP-103109-4

Codice errore PS5 NP-103107-2

Codice errore PS5 NP-103105-0

Codice errore PS5 NP-102947-3

Codice errore PS5 NP-102946-2

Codice errore PS5 NP-102944-0

Codice errore PS5 NP-102945-1

Codice errore PS5 NP-102942-8

Codice errore PS5 NP-102955-2

PS5 errori del server web

Sono errori che riguardano tutte le impostazioni relative ai server e alla navigazione in rete. Seguite le soluzioni proposte nella sezione precedente “PS5 errori di rete”.

Codice errore PS5 WS-117224-7

Codice errore PS5 WS-116522-7

Codice errore PS5 WS-116439-4

Codice errore PS5 WS-116420-4

Codice errore PS5 WS-116332-6

Codice errore PS5 WS-116329-2

Codice errore PS5 WS-116328-1

Codice errore PS5 WS-115195-2

PS5 errori di visualizzazione web

Sono errori che riguardano la visualizzazione delle pagine web e la connessione ad internet correlata. Seguite le soluzioni proposte nella sezione precedente “PS5 errori di rete”.

Codice errore PS5 WV-109144-9

Codice errore PS5 WV-109145-0

Codice errore PS5 WV-109146-1

Codice errore PS5 WV-109153-9

Codice errore PS5 WV-109166-3

PS5 errori di eccezione

Sono errori eccezionali di sistema di cui Sony è già a conoscenza e possono riguardare diverse categorie di problemi. Seguite le soluzioni proposte nella sezione precedente “PS5 errori di rete”.

Codice errore PS5 E2-8223b089

Codice errore PS5 E2-8223b400

Come entrare nella modalità Provvisoria di PS5

Proprio come succede per un normale PC, anche PS5 è dotata di Modalità Provvisoria, una sezione “nascosta” del software che permette di gestire al meglio la console e, nel caso, ripristinarla per risolvere gli errori lì dove le precedenti soluzioni hanno fallito. Ma come si fa ad avviare la modalità provvisoria di PS5? Ecco i passaggi:

Spegnete premendo il tasto di accensione per 3 secondi. La luce dell’indicatore lampeggerà alcune volte prima di spegnersi;

A console spenta, premete il tasto di accensione fino a sentire due “bip”, a quel punto rilasciatelo. Il primo bip lo sentirete praticamente subito, mentre il secondo dopo circa 7 secondi;

Fatto questo la PS5 si avvierà in Modalità Provvisoria e voi dovrete solamente connettere il controller con il cavo e premere il tasto PS per muovervi nei menù di questa modalità.

Come dicevamo, in questa modalità è possibile gestire il sistema PS5 con delle opzioni non presenti nei classici menù di sistema. Tra queste anche la possibilità di ripristinare alle impostazioni di fabbrica la PS5, utile nel caso di danno irreversibile del software o di vendita della console. Di seguito tutte le opzioni disponibili nella Modalità Provvisoria:

RIAVVIA PS5

Comando che serve a riavviare la PS5 nella modalità classica.

MODIFICA USCITA VIDEO

Per modificare la risoluzione o la modalità HDCP. Può tornare utile in caso la vostra PS5 abbia problemi con l’uscita video o di visualizzazione.

AGGIORNA SOFTWARE SISTEMA

Permette l’aggiornamento della console sia tramite chiavetta USB che tramite download diretto. Utile se il normale processo di aggiornamento non funziona correttamente.

RIPRISTINA IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Quello che in gergo viene chiamato Soft Reset perché ripristina SOLO le impostazioni del software di PS5 senza cancellare la memoria di archiviazione, quindi giochi, app, screens, clip video o salvataggi non verranno cancellati.

CANCELLA CACHE E RICOSTRUISCI DATABASE

L’impostazione che può essere definita un po’ come la deframmentazione del PC da eseguire però solo in caso di cali di prestazioni di PS5 o di problemi con il software. Cancellare la cache aiuta proprio in questo modo, eliminando vecchi file di sistema del software che potrebbero portare problemi. La ricostruzione del database permette invece di creare un nuovo database con i vari contenuti di sistema. Un database nuovo è privo di errori, quindi se quello vecchio non funziona ricostruitelo. Può servire anche per rimuovere icone di giochi ormai cancellate rimaste sul sistema.

RIPRISTINA PS5

Il vero e proprio Hard Reset della console che la ripristina interamente alle condizioni di fabbrica (o momento dell’acquisto) cancellando qualsiasi dato su di essa. Usate questa opzione solo se non potete fare altrimenti o in caso di vendita della console.

RIPRISTINA PS5 (reinstalla software di sistema)

Questo reset generale oltre a cancellare tutti i dati utente, esegue anche una nuova installazione del software di sistema.

Vi ricordiamo infine che se i problemi persistono probabilmente dovrete spedire la vostra PS5 in assistenza. Per questa opzione o per avere supporto ufficiale da Sony vi basterà seguire questo link.