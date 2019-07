Collector’s Edition: le più belle del 2019/2020

Vediamo insieme tutte le collector's edition annunciate ufficialmente in uscita tra il 2019 e 2020, così da fare un po' di ordine.

Tutti i giocatori ne sono al corrente. Una volta passata l’E3, la fiera più importante di videogiochi per console e computer organizzata annualmente dall’Entertainment Software Association nella città di Los Angeles, ci sarà da mettere mano al portafoglio iniziando a programmare delle vere e proprie valutazioni strategiche, per tutte le anteprime e le date di rilascio mostrate. Uno dei problemi maggiori, soprattutto da parte dei collezionisti, sono le collector’s edition.

Quest’anno più che mai, sarà difficile scegliere quale collector’s edition portarsi a casa. Da Cyberpunk 2077 a Death Stranding, fino a Final Fantasy VII Remake, per i giocatori collezionisti si prospetta un vero e proprio calvario che potrebbe minare con molta probabilità, il loro conto in banca.

Biomutant – Collector’s Edition

Data di uscita: TBA

Prezzo: 120 €

Contenuti: Gioco, Action figure, Colonna Sonora, Artwork

Biomutant è un videogioco action RPG open world a sfondo post-apocalittico, sviluppato da Experiment 101 e distribuito da THQ Nordic. Pubblicato per PC, PlayStation 4 e Xbox One e previsto nella metà del 2019, entreremo nel disastro globale che ha causato l’inquinamento dell’albero della vita. Curando però la pianta attraverso i suoi bulbi, il pianeta potrebbe ancora salvarsi, ritrovando linfa ed energia. L’impresa però non sarà affatto facile. Il pianeta sarà abitato da sei differenti tribù, e non tutte vorranno depurare l’albero della vita.

Astral Chain – Collector’s Edition

Data di uscita: 30/08/2019

Prezzo: 90 €

Contenuti: Gioco, Colonna Sonora, Illustrazione, Artbook

Acquisto: GameStop

Astral Chain è un videogioco d’azione sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch. È diretto da Takahisa Taura, che è stata in precedenza lead game designer per Nier: Automata, sotto la supervisione del creatore della serie di Bayonetta: Hideki Kamiya. Il giocatore, nei panni di un operativa di un’unità speciale, combatterà contro delle creature arrivate da un’altra dimensione. Per farlo userà il Legion, un’arma speciale che gli darà delle possibilità di attacco piuttosto importanti.

Catherine Full Body – Heart’s Desire Premium Edition

Data di uscita: 03/09/2019

Prezzo: 80 €

Contenuti: Gioco, Steelbook, Peluche, Artbook, Colonna Sonora

Acquisto: GameStop

Catherine: Full Body è un remake migliorato del famoso videogioco Catherine del 2011. È stato sviluppato e pubblicato da Atlus’ Studio Zero Team per PlayStation 4 e PlayStation Vita in Giappone.

Borderlands 3 – Diamond Loot Chest Collector’s Edition

Data di uscita: 13/09/2019

Prezzo: 150 €

Contenuti: Riproduzione di una Diamond Loot Chest, statuette di 10 personaggi, modellino della Sanctuary 3 da montare, portachiavi Chiave della Cripta, mappa, litografie.

Acquisto: GameStop

Borderlands 3 è un action RPG-sparatutto in prima persona sviluppato da Gearbox Software e prodotto da 2K Games. Si tratta del quarto capitolo della serie Borderlands, preceduto da Borderlands: The Pre-Sequel (2014). La saga tanto pazza quanto amata, presenta quattro personaggi giocabili noti come Cacciatori della Cripta, mai apparsi prima nei titoli precedenti: Amara, Moze, Zane e FL4K. Il gioco mostra inoltre il ritorno di vari personaggi storici della serie, come Brick, Lilith, Maya, Mordecai, Ellie, Marcus e Tiny Tina.

The Legend Of Zelda: Link’s Awakening – Limited Edition

Data di uscita: 20/09/2019

Prezzo: 90 €

Contenuti: Gioco, Artbook, Steelbook

Acquisto: GameStop

The Legend of Zelda: Link’s Awakening è il quarto videogioco della saga di Zelda, apparso su Game Boy nel 1993. Una seconda versione a colori, per il Game Boy Color, uscì nel 1998 col nome di The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, che differiva dall’originale anche per la presenza di un dungeon aggiuntivo. Durante il Nintendo direct del 13 febbraio, è stata annunciata una riedizione rivisitata del gioco. Il remake è in uscita per Nintendo Switch il 20 settembre 2019.

Ghost Recon Breakpoint – Wolves Collector’s Edition

Data di uscita: 04/10/2019

Prezzo: 180 €

Contenuti: Gioco, Pass Anno 1, Ultimate Pack, Statuina di Cole D. Walker (Altezza: 24cm), Steelbook esclusiva, Colonna Sonora, 3 litografie, piastrina, mappa

Come il suo predecessore Wildlands, Breakpoint è un gioco sparatutto tattico in terza persona, ambientato in un mondo aperto. I giocatori assumono il ruolo del tenente colonnello Anthony “Nomad” Perryman, un membro della Delta Company, First Battalion, 5th Special Forces Group, noto anche come “Ghosts”, un’unità di elite delle operazioni speciali dell’esercito degli Stati Uniti sotto il Joint Special Operations Command. Il mondo di gioco, Auroa, è un mondo aperto che presenterà una varietà di paesaggi che possono essere utilizzati per vantaggi tattici. Secondo Ubisoft, Auroa è più grande del mondo di gioco di Wildlands. I giocatori hanno una varietà di modi per attraversare il mondo aperto, controllando vari veicoli aerei, terrestri e marittimi.

Death Stranding – Collector’s Edition

Data di uscita: 08/11/2019

Prezzo: 200 €

Contenuti: Gioco, Steelbook, Statuetta, Portachiavi, Cassa BRIDGES, set completo di avatar, Colonna Sonora, Oggetti in-game

Acquisto: GameStop

Ideato da Hideo Kojima, Death Stranding è un action game attualmente sotto sviluppo da parte di Kojima Productions e pubblicato da Sony, per PlayStation 4. È il primo videogioco sviluppato da Hideo Kojima e dal suo studio dopo la scissione di Kojima Productions nel 2015 da Konami e la seguente rinascita come studio indipendente. L’opera era stata annunciata all’E3 2016 ed è previsto per l’8 novembre di quest’anno. L’hype per tutti i fan è alle stelle e, quello che abbiamo potuto vedere fino ad oggi, fa pensare ad un vero e proprio capolavoro in pieno stile Kojima.

Shenmue III – Collector’s Edition

Data di uscita: 19/11/2019

Prezzo: 100 €

Contenuti: Gioco, Toppe di stoffa, Adesivi, Specchio, Lampada

Acquisto: GameStop

Shenmue III è un gioco d’azione/avventura sviluppato da Neilo e Ys Net, la cui pubblicazione è prevista da Deep Silver per Windows e PlayStation 4, il 19 novembre di quest’anno. In questo nuovo capitolo, continua la ricerca dell’artista marziale adolescente Ryo Hazuki dell’assassino di suo padre, nella Cina degli anni Ottanta. Secondo la pagina Kickstarter del gioco, il gioco inizierà a Bailu Village a Guilin mentre, la seconda area Choubu, è “un villaggio lungo il fiume con molti negozi, negozi di souvenir, hotel e templi” e, la terza area Baisha, conterrà un “gioco d’assedio che ricorda i Regni Combattenti“. A detta di Suzuki, questo terzo capitolo non chiuderà la saga, poiché quest’ultimo spera di creare altri giochi della serie.

DOOM Eternal – Collector’s Edition

Data di uscita: 22/11/2019

Prezzo: 225 €

Contenuti: Gioco, Steelbook, Litografia, Colonna Sonora (di Doom e Doom Eternal), Libro della lore, Elmetto (indossabile), Pass Anno 1, Skin Demonic Slayer, Classic Weapon Sound Pack

Acquisto: GameStop

DOOM Eternal non dovrebbe aver bisogno di presentazioni. Sparatutto in prima persona in via di sviluppo e sequel di Doom, annunciato durante la conferenza di Bethesda all’E3 2018, Doom Eternal è sviluppato da id Software per Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Preparatevi, perché le forze dell’Inferno hanno iniziato ad invadere la Terra e in qualità di Doom Slayer, dovrete respingere i demoni e rispedirli nell’Inferno dal quale sono venuti.

Final Fantasy VII Remake – 1st Class Edition

Data di uscita: 03/03/2020

Prezzo: 300 €

Contenuti: Gioco, Steelbook, Artbook, Colonna Sonora, Oggetti in-game, Action Figure

Se non vedete l’ora di poter mettere le mani su Final Fantasy VII Remake, non vediamo perché dovreste farvi scappare una collector’s edition del genere. Annunciato per PlayStation 4 e pubblicato da Square Enix, Final Fantasy VII Remake riprende la storia tanto amata dai fan del settimo capitolo di Final Fantasy del 1997, e lo fa rivivere con nuova linfa vitale oggi. Seguiremo le vicende di Cloud Strife, un mercenario di un’organizzazione ecoterrorista nota come Avalanche, nella sua lotta contro la malvagia compagnia Shinra ed il leggendario Soldier Sephiroth, l’antagonista principale del videogioco. A differenza del gioco originale, il sistema di combattimento sarà una fusione tra azione in tempo reale ed elementi strategici.

Watch Dogs Legion – Collector’s Edition

Data di uscita: 03/03/2020

Prezzo: 180 €

Contenuti: Gioco, Season Pass, Pacchetto Ultimate, Steelbook, Corona DedSec (38 cm), St da 3 adesivi, Poster

Abbiamo parlato più volte dal suo annuncio all’E3 2019 del nuovo titolo Ubisoft: Watch Dogs Legion. Sequel di Watch Dogs 2 ed ambientato in una versione romanzata di Londra, il gioco sarà giocabile da una prospettiva in terza persona, con la possibilità di controllare più personaggi i quali possono essere reclutati proseguendo con il gioco. Una delle particolarità dell’opera, risiede nel fatto che tali personaggi, potranno morire in modo permanente nel corso della partita, vivendo in un open-world più che vivo.

Cyberpunk 2077 – Collector’s Edition

Data di uscita: 16/04/2020

Prezzo: 220 €

Contenuti: Gioco, Steelbook, Action Figure (25 cm), Artbook, Set di spille, Portachiavi, Guida turistica, Toppe, Compendio, Cartoline, Mappa, Set di adesivi, Oggetti in-game

Acquisto: GameStop | Amazon

Il gioco più atteso del 2020 con una Collector’s Edition da urlo. Cyberpunk 2077 si sta facendo attendere con grande trepidazione da parte dei fan. Videogioco di ruolo action-adventure, sviluppato da CD Projekt RED, promette essere la punta di diamante del prossimo anno. Dopo il fantastico ingresso all’E3 2019 di Keanu Reeves alla presentazione, sono state rilasciate numerosissime indiscrezioni sul gioco. Indiscrezioni che hanno reso l’opera la più attesa, insieme a Death Stranding. Un mondo vivo e aperto ai massimi livelli, che ci permetterà di gestire la storia in base ai nostri gusti e modi di interagire. CD Projekt ha dichiarato che “per il gioco stiamo impiegando maggiori risorse finanziarie ed umane rispetto a quanto abbiamo fatto per il nostro titolo di maggior successo: The Witcher 3: Wild Hunt“.

Insomma, questo fine 2019 ed inizio 2020 si prospettano ricchi in ambito di Collector’s Edition. Ricco il periodo ma troppo povero il nostro portafoglio. E, con tutte queste bellezze all’orizzonte, il nostro conto in banca non può far altro che iniziare a piangere.

Quali saranno le Collector’s Edition che prenderete? Avete già prenotato alcune di esse? O state aspettando qualche aiuto economico “dal cielo”?