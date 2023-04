L’Xbox Game Pass ha rivoluzionato il concetto di gaming, offrendo, a un prezzo mensile contenuto, un catalogo di giochi ampissimo a cui giocare in qualsiasi momento. Dagli action ai puzzle, passando per rogue-like e gestionali, Microsoft è riuscita ad accontentare i gusti di tutti, creando un servizio decisamente conveniente e che permette di scoprire tantissimi titoli che, altrimenti, probabilmente non avremmo mai avviato.

Se state pensando di iniziare anche voi a usufruire del servizio, forse vi starete chiedendo: come abbonarsi a Xbox Game Pass? Ebbene, ci sono svariati metodi per farlo, e in questo articolo li passeremo tutti in rassegna, cosicché possiate scegliere quello che meglio si confà ai vostri gusti. Buona lettura!

INDICE

Cos’è Xbox Game Pass e come funziona

Il Game Pass è un servizio lanciato nel 2017 che si è espanso man mano, fino ad arrivare a offrire centinaia di giochi agli utenti, tra cui esclusive Xbox inserite nel giorno del rilascio, nuovi titoli da publisher di terze parti e un vasto catalogo di opere provenienti dalle passate ere di Xbox, Xbox 360 e Xbox One.

Al momento la libreria consta di più di 300 titoli — potete trovare lista completa sempre aggiornata nel nostro articolo dedicato —. Ogni mese Microsoft dà una rinfrescata al catalogo, rimuovendo e aggiungendo giochi in modo tale da offrire sempre qualcosa di nuovo da scoprire e provare.

Una volta abbonati, vi basterà andare nella sezione dedicata su PC o Xbox Series X|S per scorrere tutta la libreria e scaricare i titoli che desiderate giocare, oppure avviarli direttamente sfruttando il cloud gaming (di cui vi parleremo meglio tra poco).

Quanti tipi di Xbox Game Pass esistono?

Al momento esistono tre tipologie di Game Pass, adatte a diversi tipi di giocatori.

Xbox Game Pass PC

L’abbonamento base offerto da Microsoft è il Game Pass PC che, come intuibile dal nome, permette di accedere al catalogo di titoli dedicato a coloro che giocano interamente su computer. Vi sono, infatti, alcuni giochi che non sono disponibili su console come League of Legends e Total War: Warhammer 3, anche se per la maggior parte la libreria è la stessa.

Inoltre, il PC Game Pass include l’accesso a EA Play, una libreria aggiuntiva che include titoli pubblicati da Electronic Arts, oltre che garantire sconti sulle nuove uscite del publisher.

Xbox Game Pass Console

Ovviamente, non poteva non esistere la controparte per console del Game Pass PC. Anche in questo caso avrete a disposizione un’ampia libreria di titoli disponibili su Xbox Series X|S, che potrete scaricare direttamente nella console per giocarvi quando desiderate.

Xbox Game Pass Ultimate

Tuttavia, l’abbonamento senza dubbio più interessante proposto da Microsoft è l’Xbox Game Pass Ultimate, il quale include tutti i benefici delle versioni per PC e Console, ma non solo. Oltre ad avere a disposizione centinaia di titoli, usufruibili sia da computer che da Xbox Series X|S, potrete usufruire del cloud gaming, della libreria EA Play e del servizio Xbox Live Gold.

Il cloud gaming è uno degli aspetti migliori del Game Pass Ultimate, dato che vi consentirà di streammare in alta qualità centinaia di giochi, semplicemente sfruttando una buona connessione a internet. Il servizio è stato pensato proprio per farvi godere dei vostri titoli preferiti ovunque voi siate, quindi non solo potrete utilizzarlo dalla console, ma anche dallo smartphone o tablet tramite l’app apposita.

Quanto costa Xbox Game Pass?

Il Game Pass ha due prezzi di listino che variano in base al piano per cui deciderete di optare, ma che, in entrambi i casi, sono estremamente vantaggiosi per i servizi offerti:

Game Pass PC/Console: 9,99€/mese

Game Pass Ultimate: 12,99€/mese

Tuttavia, vi sono svariati modi per risparmiare sull’abbonamento, che vi abbiamo spiegato nel dettaglio sulla nostra guida dedicata a come pagare meno il Game Pass.

Come abbonarsi a Xbox Game Pass

Abbonarsi attraverso lo store di Microsoft

Il primo, nonché più veloce, metodo per abbonarsi al Game Pass è acquistare l’abbonamento direttamente dallo store di Microsoft, disponibile su PC, mobile e Xbox.

Vi basterà, infatti, recarvi nella pagina web dedicata se siete da PC o smartphone, oppure all’interno dell’applicazione dedicata al Game Pass che troverete nella home della vostra Xbox. Qui vi basterà accedere al vostro account Microsoft o, se non ce l’avete già, crearne uno, e seguire tutti i passaggi per abbonarvi in pochi minuti, scegliendo il piano più adatto a voi.

Una volta attivato l’abbonamento potrete cominciare a usufruirlo subito, scaricando i giochi che più vi piacciono. Il Game Pass si rinnoverà poi automaticamente ogni mese, quindi non dovete preoccuparvi di ripetere manualmente la procedura.

Abbonarsi con una carta fisica

Il secondo metodo, perfetto soprattutto se volete fare un regalo a qualcuno, è abbonarsi usufruendo di una carta fisica. Moltissimi rivenditori come GameStop, Unieuro, Mediaworld, Comet ed Euronics mettono in vendita delle card fisiche (simili a quelle per la ricarica del portafoglio) che vi consentiranno di abbonarvi ai vari piani del Game Pass per un determinato periodo (solitamente uno o tre mesi).

La carta verrà attivata da un addetto vendita alla cassa, il quale vi stamperà sul retro dello scontrino o direttamente sulla card un codice che dovrete riscattare sul Microsoft Store a questo indirizzo per iniziare a usufruire dell’abbonamento.

Abbonarsi con una carta digitale

In modo simile a quello precedente, molti store online presentano nel loro catalogo delle carte digitali che vi permetteranno di abbonarvi al Game Pass. In particolare, oltre ai negozi di elettronica che vi abbiamo citato poco sopra, potrete trovare le card digitali anche su Amazon e Instant Gaming.

In questo caso i prezzi sono solitamente più convenienti rispetto alla controparte fisica, e anziché trovare il codice nello scontrino, questo vi arriverà direttamente via email in seguito all’acquisto. Anche in questo caso dovrete poi riscattarlo nel Microsoft Store per attivare ufficialmente l’abbonamento.

Questo è tutto ciò che dovevate sapere sul Game Pass, ora non vi resta che abbonarvi e iniziare a giocare!