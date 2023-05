Siete stanchi dei videogiochi con i doppiaggi locali deludenti o avete voglia di ascoltare un gioco doppiato in inglese per allenare la lingua? Ecco: in questo caso sapere come cambiare lingua ai giochi PS5 può fare davvero la differenza.

A differenza di quanto accade su computer, infatti, il cambio lingua su Playstation 5 prevede una procedura fattibilissima ma non di immediata comprensione, specie per chi non bazzica moltissimo nel mondo dei videogiochi.

Con questo articolo vogliamo spiegarvi in che modo è possibile cambiare lingua all’interno dei vostri giochi preferiti su Playstation 5, così da poter migliorare il proprio inglese o da evitare gli errori di traduzione più fastidiosi.

INDICE

Come cambiare lingua giochi PS5 dalla home della console

Partiamo dal caso più comune: il gioco a cui volete cambiare la lingua non prevede la stessa all’interno del selettore in game.

In questo caso è importante saper sfruttare le funzioni di Playstation 5 per scaricare il pacchetto lingua corrispondente dalla schermata home della console.

Per fare ciò è necessario seguire questa semplice procedura:

Dalla schermata home di Playstation 5 è necessario portare il puntatore al di sopra del videogioco di cui si vuole cambiare la lingua e premere il tasto Options (che è quello che sostituisce il buon vecchio start, aaa nostalgia canaglia) del Dualsense. Si aprirà un menu a tendina, da questo è necessario trovare e selezionare la voce gestisci contenuti di gioco Da questo nuovo menu apparirà una finestra con dentro tutti i pacchetti di lingua disponibili e/o presenti sul disco. Facendo clic sul pulsante download (la freccia verso il basso) sarà possibile iniziare il download del pacchetto corrispondente. Una volta scaricato e installato il pacchetto sarà possibile avviare il gioco e usare il selettore interno per cambiare lingua.

Come cambiare lingua giochi PS5 dall’interno del gioco

Al giorno d’oggi la maggioranza dei titoli prevedono la presenza di un selettore di lingua: questo compare spesso durante il primissimo avvio del gioco e in alternativa è liberamente richiamabile dalle impostazioni del titolo.

I titoli, solitamente, permettono di cambiare selettivamente lingua separando doppiaggio e sottotitoli. Purtroppo non c’è una regola generale per questo genere di impostazioni ed è necessario scoprirlo videogioco per videogioco.

La procedura generica, comunque, è sostanzialmente la stessa per tutti i giochi:

La prima cosa da fare è avviare il gioco PS5 di cui si vuole cambiare la lingua Dal menu principale (quello con nuova partita / carica / riconoscimenti e così via) è necessario selezionare la voce opzioni/impostazioni; questa si può richiamare o attraverso il tasto triangolo o attraverso il tasto opzioni del Dualsense. Solitamente le opzioni per la lingua si trovano o all’interno della categoria generale o all’interno della categoria lingua; molto più raramente invece è possibile trovare le impostazioni in questione all’interno della categoria audio. In caso manchi una lingua in particolare il nostro consiglio è quello di tornare al precedente paragrafo di questo articolo per scoprire come gestire i pacchetti delle lingue dei videogiochi.

Cambiare lingua PS5 può servire a qualcosa?

Un extrema ratio per cambiare la lingua di un videogioco può essere quella di cambiare direttamente la lingua di sistema, ovvero la lingua con cui Playstation 5 mostra la sua interfaccia.

Qual è il vantaggio? Che cambiare la lingua all’intera console permette di scaricare automaticamente il pacchetto lingua corrispondente quando si effettua il download del gioco: questo può velocizzare il procedimento per alcuni, senza dover ogni volta stare a scaricare la lingua inglese (o simili) di volta in volta.

Ecco la procedura da seguire:

Dalla schermata principale di Playstation 5 è necessario fare clic sulla voce impostazioni (riconoscibile poiché rappresentata dall’ingranaggio) in alto a destra nello schermo. Dalla colonna di sinistra è necessario selezionare la voce utenti e account e premere X Dalla colonna di sinistra è necessario selezionare la voce account e poi, dalla finestra di destra, portare il puntatore su profilo e poi premere X. Tra le voci a schermo è necessario premere X una volta portato il puntatore sulla voce Lingue All’interno del menu sarà quindi possibile definire 2 diversi parametri: la lingua principale e le lingue di immissione dati; questo permetterà al gioco di venir scaricato con i pacchetti in questione.

La lingua principale sarà quella in cui il gioco si avvierà, le lingue di immissione dati invece quelle i cui pacchetti corrispondenti risulteranno installati al primo avvio.