C’erano una volta i videogiochi in prestito: una pratica sociale molto comune tra bambini e ragazzini che è stata brutalmente ridimensionata dalla progressiva popolarità dei videogiochi digitali. Se una volta ci si passava fisicamente il dischetto, ad oggi per poter prestare il gioco a qualcuno è necessari passare il proprio account. Se si vuole passare il proprio account a qualcuno e si ha paura di fare un casino niente paura: se si sa come condividere l’account PS5 con la giusta procedura non si rischia niente!

Andiamo a scoprire cosa bisogna fare per condividere l’account PS5 con un proprio amico!

INDICE

Alla scoperta della funzione “condivisione console e riproduzione offline”

Su Playstation 4 il processo di condivisione di un account passava attraverso la funzione “attiva come PS4 principale”; su Playstation 5 le carte in tavola sono state modificate.

La funzione in questione, infatti, è stata ribattezzata “condivisione console e riproduzione offline“.

Tale caratteristica della console è attiva di default ed è attivabile su una e una sola Playstation 5 alla volta.

La funzione è associata all’account PSN: questo significa che non è possibile attivare la condivisione su due diverse Playstation 5 utilizzando lo stesso account PSN.

Cosa vuol dire condividere un account PS5?

L’attivazione di questa funzione permette agli altri account presenti all’interno di una Playstation 5 di accedere ai giochi presenti sulla console anche se la console è offline e non può accedere alla rete per certificare il possesso delle licenze.

Entrando con il proprio account sulla console di una persona e attivando tale funzione sulla console, di fatto, è possibile condividere la libreria con il proprietario dell’hardware in maniera veloce e indolore.

Questa funzione può essere attivata un numero illimitato di volte, sempre su una singola console per volta.

Come condividere l’account PS5: attivare e disattivare la condivisione dei giochi

Come abbiamo già detto la funzione è attiva di default sulla console PS5; la procedura per attivare e disattivare questa feature è la medesima.

Entriamo dentro le impostazioni, premendo X sull’icona a forma d’ingranaggio presente nel menu principale della console Portiamo il puntatore sulla voce utenti e account e premiamo X Selezioniamo la voce Altro e premiamo X per aprire un nuovo menu Andiamo alla voce condivisione console e riproduzione offline e premiamo X per aprire un nuovo menu contestuale Abilitare la funzione: portiamo il puntatore su abilita, premiamo X e poi premiamo il tasto O fino a tornare al menu principale Disabilitare la funzione: portiamo il puntatore su disabilita, premiamo X e poi premiamo il tasto O fino a tornare al menu principale

È possibile gestire condivisione console e riproduzione offline da remoto?

Se per un qualche motivo si ha la necessità di disattivare la condivisione console e riproduzione offline da una PS5 a cui non si può più accedere, niente paura!

Attraverso una funzione presente all’interno del proprio profilo Sony Entertainment Network è possibile disattivare da remoto la funzione su qualsiasi console.

Ecco la procedura da seguire: