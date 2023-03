State cercando un modo per far provare i vostri giochi ad amici, o semplicemente in casa avete più Nintendo Switch e vorreste condividere i giochi con i familiari ma non sapete come fare? Proprio come abbiamo già fatto con la condivisione familiare di Steam, in questa guida vi spieghiamo passo dopo passo come riuscire a condividere i giochi su più console ibride Nintendo, una pratica che rende la Switch ancora più versatile… sebbene le procedure di condivisione siano un po’ contorte.

Requisiti per condividere i giochi della Switch, le direttive di Nintendo

È dall’aggiornamento 6.0 del 2019 che Nintendo permette di condividere il proprio account su più console, rendendo fruibili i giochi acquistati digitalmente anche agli altri profili utente presenti sulla piattaforma. La stessa azienda madre di Nintendo Switch ci tiene a specificare in una pagina dedicata di come la funzione di condivisione dei giochi sia possibile esclusivamente con i titoli digitali, e non con le copie fisiche. Insomma, quando si vuole condividere un gioco boxato con amici basta il caro vecchio metodo a mano!

Dunque, per quel che riguarda i giochi digitali, questi sono legati all’account Nintendo con i quali sono stati acquistati. Tuttavia, si può fare login con il proprio profilo su altre console secondarie. Basta tenere a mente le seguenti informazioni:

Tutti gli acquisti digitali possono essere riscaricati dal Nintendo eShop e utilizzati su qualunque console Switch a cui è collegato l’account;

Si può collegare il proprio account Nintendo ai profili utente di più console;

Una sola console Nintendo Switch va considerata la console principale del proprio account Nintendo;

del proprio account Nintendo; È possibile cambiare quale sia la console principale in qualsiasi momento.

La sola condivisione dell’account Nintendo su più Switch non basta a lasciar fruire i giochi condivisi ad altri account presenti sulla console. Per poter giocare a un gioco di un amico o un parente bisogna usare per forza l’account che ha acquistato originariamente il titolo digitale, e tra le altre cose se non è l’account principale bisogna giocare per forza online. C’è tuttavia un metodo un po’ ortodosso per aggirare il problema dell’account principale…

Come condividere i giochi tra due Nintendo Switch

Insomma, seguendo la prassi di Nintendo per provare un gioco di un amico sulla propria console Switch è necessario usare il suo account, e per giunta per forza online. Si possono superare questi ostacoli però scambiando il ruolo di console principale da entrambi gli account con i titoli digitali già installati sulle Switch, e condividere finalmente i giochi.

Seguendo i passaggi indicati di seguito, è possibile acquistare un solo gioco per poterci giocare con due account in contemporanea:

Entrate nel Nintendo eShop con il vostro account principale; Cliccate in alto a destra sull’iconcina del vostro account; Restate nel menu evidenziato a sinistra dove c’è il vostro nome utente e la vostra email; Nella parte destra dello schermo, scendete giù fino in fondo e cliccate su Rimuovi registrazione. Adesso la vostra Switch non è più registrata come console principale del vostro account; Fate eseguire al vostro amico la stessa identica procedura dal punto 1 al punto 4, così che anche lui non abbia alcuna console principale registrata al suo account; A questo punto, aggiungete un nuovo Utente sulla vostra console: navigate verso la home della console, andate su Impostazioni, scegliete la voce Utente, cliccate su Aggiungi un utente e poi su Crea un nuovo utente. Eseguite tutte le procedure per collegare i dati del vostro amico a questo nuovo utente. Fate eseguire al vostro amico gli stessi passaggi del punto 6, facendo collegare il vostro account al suo nuovo utente sulla sua console; Dalla vostra Switch accedete di nuovo al Nintendo eShop, MA con l’account del vostro amico. Adesso la vostra Switch diventerà la console principale dell’account del vostro amico e potete scaricare tutti i suoi giochi; Anche il vostro amico dovrà eseguire lo stesso procedimento, ma all’inverso: dovrà accedere all’eShop usando il nuovo profilo utente creato collegato al vostro account. Adesso la Switch del vostro amico è la console principale del vostro account e potrà scaricare i vostri giochi; Dopo aver registrato i primi accessi all’eShop con gli account invertiti su entrambe le console, adesso diventa possibile accedere a tutti i giochi con qualsiasi account.

ATTENZIONE: ciò non toglie il problema di internet! Bisogna essere sempre connessi quando si vuole giocare a titoli non appartenenti all’account principale. In questo caso significa che non potrete giocare offline ai vostri titoli sulla vostra console, né il vostro amico potrà giocare offline i suoi titoli sulla sua console… a patto di non invertire di nuovo le registrazioni delle console principali col vostro amico.