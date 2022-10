Nel corso del weekend vi abbiamo riportato la notizia di un nuovo marchio registrato da parte di Valve, ovvero Neon Prime, e forse oggi, grazie a un insider piuttosto conosciuto del mondo Steam, abbiamo nuove informazioni. E (sorpresa sorpresa), il nuovo progetto di Gabe Newell e soci potrebbe non essere una proprietà intellettuale completamente nuova, ma più qualcosa di già visto, vicino al mondo DOTA.

Come riportato dall’insider, infatti, NEON PRIME non sarebbe altro che una sorta di DOTA con ambientazione fantascientifica. Non sarebbe dunque un nuovo progetto completamente inedito, bensì una sorta di riadattamento. Chiaramente, allo stato attuale non è possibile sapere con precisione di cosa si tratti. Sicuramente però per aiutarci a comprendere la storia è necessario capire e comprendere come agisce Valve, soprattutto per quanto riguarda l’annuncio di nuovi prodotti.

Solitamente Valve è sempre molto brava a tenere nascosti i progetti a cui sta lavorando. Ne sono un esempio Steam Deck, del quale pochissime informazioni erano uscite poco prima del suo reveal, oppure di Half-Life: Alyx, tenuto nascosto in maniera magistrale dall’headquarter di Gabe Newell. NEON PRIME è al momento un progetto di cui non sappiamo praticamente niente, ma considerando che il trademark è già emerso, con molta probabilità si tratta di un progetto minore. Difficile dunque escludere a priori che si tratti di una sorta di spin-off di DOTA, ma ovviamente non ne abbiamo la certezza.

Valve Software's indev game, NEON PRIME, is likely a DOTA-adjacent Sci-Fi game, made by ICEFROG, taking place in other dementions, such as the Continuum or the Moons of Ultoria. It is likely NOT an FPS, and obviously, unrelated to Half-Life: Citadel, Valve's other indev game. pic.twitter.com/6L5PoJ9RT7 — Tyler McVicker (@Tyler_McV) October 26, 2022

L’insider che ha divulgato il rumor è Tyler McVicker, che già in passato aveva provato a svelare altri progetti made in Valve, tra cui Half-Life: Citadel. La società rispose al rumor, ma ovviamente non confermando e neanche smentendo l’esistenza di un gioco del genere. Siamo dunque ancora nel campo dei rumor e delle speculazioni e vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le pinze. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori notizie e aggiornamenti in merito.