L’arrivo di Playstation 5 ha fatto senza dubbio crescere la curiosità delle persone nei confronti di quel macro mondo che è lo streaming di contenuti online. Grazie alla rinnovata potenza di calcolo integrata da Sony all’interno della sua console, avere un computer o un notebook per fare streaming in maniera efficiente non è più obbligatorio. Se si sa come fare streaming Twitch da PS5 si possono creare contenuti e portare trasmissioni con grande facilità.

Rispetto al passato, infatti, la console di Sony stavolta ha tutte le caratteristiche tecniche necessarie per offrire un’esperienza di trasmissione degna di questo nome, ben superiore alle limitate capacità che Playstation 4 offriva. Stavolta che si tratti di Call Of Duty Warzone 2.0, Fifa o del proprio gioco preferito basta seguire una semplice procedura per portare live i propri contenuti con velocità e semplicità.

Andiamo a scoprire come andare live tramite console grazie a questa guida dettagliata su come fare streaming su Twitch da PS5.

INDICE

Come collegare account Twitch e Playstation 5

Esattamente come per Playstation 4 anche la nuova console Sony ha integrate all’interno della sua interfaccia tutte (o quasi, come vedremo meglio dopo) le funzioni necessarie per poter portare una trasmissione di qualità su una piattaforma come Twitch.

La prima cosa da fare, però, è collegare l’account Twitch alla Playstation 5 così da poter in seguito attivare la trasmissione in maniera veloce e indolore.

Per fare ciò è necessario seguire questo procedimento:

Accendiamo la Playstation 5 ed effettuiamo l’accesso con il nostro account utente

Apriamo le impostazioni della console facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra

Interagiamo con la voce Utenti e account all’interno della lunga lista di funzioni

Premiamo X su Collega ad altri servizi A questo punto dalla lista di servizi selezioniamo Twitch A questo punto inizierà la procedura di collegamento: scegliamo se scansionare il QRcode con lo smartphone o aprire la pagina web dedicata (sempre da smartphone o da computer); all’interno di quest’ultima saranno presente delle istruzioni da seguire a schermo per effettuare la sincronizzazione tra le 2 funzioni.

Per completare il collegamento è necessario premere il pulsante collega account. Se il procedimento è stato seguito correttamente a schermo verrà visualizzato un messaggio che confermerà l’avvenuto collegamento tra Playstation 5 e Twitch.

Fatto questo saremo a metà dell’opera: ora non resta che capire come attivare la trasmissione dei contenuti in streaming da Playstation 5.

Come attivare lo streaming di Twitch su Playstation 5

Attivare una trasmissione su Twitch all’interno di Playstation 5 è abbastanza semplice, complice anche la velocità di reazioni dei menù di Playstation 5. C’è un unica cosa da sapere: alcune delle impostazioni di Twitch (quelle avanzate per l’indicizzazione della streaming o l’auto registrazione dei VOD, ad esempio) non possono essere modificate da Playstation 5; per queste è sempre bene appoggiarsi a un computer o a uno smartphone.

Presupposto ciò andiamo a scoprire come attivare una trasmissione live da Playstation 5.

Quando vogliamo attivare la streaming su Playstation 5 premiamo il tasto Share del Dualsense Nella parte bassa dello schermo apparirà una barra con sopra diverse opzioni; scorriamo verso destra fino a trovare la voce Tramissione. Premiamo X e scegliamo di voler avviare una trasmissione su -> Twitch. A questo punto possiamo scegliere se passare in modalità live (dando quindi il via alla trasmissione vera e propria), quale titolo dare alla trasmissione o se aprire le opzioni di tramissione All’interno delle opzioni di trasmissione ci sono tutta una serie di voci e di funzioni per ottimizzare la streaming in base ai nostri desideri. È possibile scegliere la fonte video, cambiare la posizione della chat, mutare la chat vocale, definire il microfono d’ingresso o spostare anche la posizione degli elementi in sovraimpressione. Chi ha una connessione non particolarmente performante farà bene a modificare la qualità video. Una volta ottimizzate le varie opzioni torniamo indietro premendo cerchio e facciamo clic sul pulsante passa in modalità live. Una volta che la trasmissione risulterà attiva per controllare lo stato della stessa bisognerà semplicemente premere il tasto PS del Dualsense e selezionare il riquadro trasmissione (solitamente il primo da sinistra)

Ecco fatto: queste sono tutte le informazioni più importanti da sapere se si vuole utilizzare la Playstation 5 come strumento per le tramissioni in live su Twitch.