Blue Protocol è uno degli MMO più attesi di quest’anno e, almeno per ora, è disponibile solo in Giappone. Il rilascio globale è stato, infatti, rimandato al 2024, ma esiste un modo per poter comunque accedere all’opera anche dal nostro paese. No, non stiamo parlando di lunghe e pericolose procedure che rischiano di installare virus nel vostro computer, bensì dell’utilizzo di una VPN.

A prescindere che la vostra piattaforma sia PC, PlayStation 5 o Xbox Series X|S, potrete sfruttare NordVPN per avviare il gioco comodamente da casa vostra. Come? Vi basterà abbonarvi al servizio, che proprio in questo momento ha attiva una promozione su due piani:

Sconto fino al 66% sui piani biennali

Sconto fino al 57% sui piani annuali

Una volta attivato il vostro profilo dovrete scegliere semplicemente un server giapponese, con una procedura che differisce leggermente in base alla vostra piattaforma.

Come installare una VPN su PC

Se avete intenzione di giocare su PC siete a cavallo, dato che sarà sufficiente installare il programma di Nord VPN e selezionare il server che desiderate. Dopodiché, potrete avviare Blue Protocol senza alcun problema!

Come installare una VPN su PS5 e Xbox Series X|S

Per le console la procedura è leggermente differente: dovrete impostare la VPN nel vostro router anziché direttamente nella console. Così facendo, tutti i dispositivi connessi al router godranno dei privilegi della VPN. In questo link potete trovare una guida su come fare.

Perché vi abbiamo consigliato NordVPN? Molto semplice: si tratta del servizio più affidabile e completo sul mercato. Utilizzare una VPN gratuita, infatti, non è per niente consigliabile, dato che metterebbe a grave rischio la vostra privacy.

Ovviamente, al di fuori del gaming NordVPN ha tante altre funzioni utili, che vi lasciamo scoprire nella nostra recensione dedicata.