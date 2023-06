Diablo 4 è disponibile da qualche giorno su PC, Xbox e Playstation e sta raccogliendo consensi a destra e a manca; c’è però una piccola parte di videogiocatori che vorrebbe giocare Diablo 4 in mobilità, anche se ad oggi non è prevista una versione per Nintendo Switch e quindi l’unica possibilità è affidarsi a sistemi come ROG Ally, il competitor di Steam Deck rilasciato da ASUS qualche settimana fa.

ROG Ally non ha nessun problema a far girare Windows 11 e di conseguenza tutti i giochi compatibili con il sistema operativo di Microsoft, e l’unico aspetto da verificare è quello dei requisiti minimi: nessuna paura, i requisiti di Diablo 4 non sono particolarmente proibitivi e ROG Ally non ha nessun problema a far girare il gioco. Probabilmente ci sarà bisogno di modificare le impostazioni grafiche e la risoluzione per ottenere le migliori prestazioni, e bisognerà fare attenzione allo spazio libero sull’SSD di ROG Ally (che arriva fino a 512 GB) perché il gioco occupa 90GB.

Per installare Diablo 4 su ROG Ally sarà sufficiente scaricare il launcher di Battle.net, dopodiché si potrà comodamente scaricare il gioco sul proprio sistema tramite il proprio account, lo stesso da cui Blizzard permette di scaricare altri giochi del suo universo come World of Warcraft od Overwatch. In caso non aveste un account, registrarsi è gratuito e a quel punto non resterà altro da fare che acquistare il gioco!

Installare e giocare a Diablo 4 su ROG Ally è un’operazione semplicissima, a differenza di quanto avviene se si vuole giocare al titolo su Steam Deck, console portatile che non è normalmente compatibile con Windows – in questo caso si può incorrere in problemi di stabilità poiché si è costretti a forzare l’installazione di Windows e del Battle.net utilizzando dei tool che permettono di rendere i software compatibili con l’hardware di Valve.

Se volete scoprire tutto quello che c’è da sapere su ASUS ROG Ally, trovate la nostra recensione a questo link.