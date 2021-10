Il nome utente è il nickname con il quale si appare online quando si gioca ad un videogioco con una componente multigiocatore.

Questo nome utente (definito come ID Online) è modificabile su PS5 in maniera molto semplice, con una procedura davvero simile a quanto accadeva in passato su Playstation 4.

Ecco come fare.

Cosa bisogna sapere sulla modifica del nome utente su PS5?

Prima di procedere con l’effettuare il cambio di nome utente bisogna partire da un paio di cose.

I minorenni non possono modificare il proprio nome utente PS5 .

. Tutti i cambi di nome utente PS5 dopo il primo sono a pagamento. E il prezzo per poter effettuare questa operazione è pari a 9.99 €.

Presupposte queste informazioni andiamo a scoprire le tre procedure che si possono seguire per cambiare il nome utente su PS5.

Cambiare il nome utente PS5 da PC

Per poter cambiare il nome utente PS5 da PC è necessario sfruttare una procedura contenuta all’interno del sito ufficiale di Playstation. Per prima cosa è necessario eseguire l’accesso premendo sull’apposito pulsante posizionato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo: dopo aver inserito le credenziali del proprio account PSN sarà necessario fare click sul proprio avatar in alto a destra e fare poi clic sul proprio nome per aprire il pannello di controllo.

Dalla finestra appena aperta bisogna fare clic sulla voce Profilo nella colonna di sinistra in modo da far comparire le voci che ci interessano. Facciamo clic sul pulsante Modifica a destra della voce ID Online e facciamo clic su accetta all’interno del pop-up d’avvertimento che comparirà a schermo.

A questo punto comparirà un campo compilabile: digitiamo all’interno di esso il nome del nuovo ID online che vogliamo utilizzare su PS4, facciamo clic su verifica disponibilità per assicurarci che sia libero e confermiamo.

Cambiare il nome utente PS5 da Smartphone o Tablet

Il nome utente PS5 si può cambiare, non solo attraverso il sito ufficiale di Sony, ma anche attraverso l’app ufficiale Playstation disponibile sia per Android che per iOS, permettendo l’azione sia da smartphone che da tablet.

Per prima cosa è necessario scaricare l’app in questione dal negozio di riferimento: questa è la versione Android dell’app, questa la versione iOS. Una volta scaricata ed installata l’applicazione è necessario avviarla ed effettuare l’accesso al proprio account PSN. Effettuato il login e arrivati nella schermata principale è necessario fare clic sul proprio avatar nella parte centrale dello schermo per poi fare clic sulla voce modifica profilo.

A questo punto l’operazione diventerà molto simile a quanto abbiamo visto fare direttamente su PC: ci verrà chiesto di effettuare il login all’interno del sito di Sony e saremo portati in maniera automatica alla pagina del profilo. Qui dovremo fare tap sul pulsante modifica di fianco alla voce ID Online, fare clic su accetta e poi digitare il nostro nuovo ID online all’interno del campo compilabile.

Prima di procedere facciamo clic sul pulsante verifica disponibilità per assicurarci di poter utilizzare il nome e confermiamo per completare la procedura.

Cambiare il nome utente PS5 direttamente da PS5

Per poter cambiare il nome utente PS5 da PS5 è necessario soddisfare due semplici requisiti: avere la console connessa ad internet e utilizzare il profilo utente a cui è associato l’ID online da modificare.

Presupposto questo dirigiamoci su impostazioni, gestione account, informazioni sull’account, profilo e poi, infine, su ID online. Comparirà a schermo un pop up che ci darà alcune informazioni sulla gestione dell’ID online: facciamo clic su accetta e poi su continua.

A questo punto ci verrà chiesto di effettuare l’accesso con il proprio account PSN digitando email e password. Effettuato l’accesso sarà necessario digitare nell’apposito campo compilabile il nuovo ID Online che si vuole utilizzare e poi cliccare sul pulsante verifica disponibilità per scoprire se tale ID è stato già utilizzato da qualcuno.

Infine è possibile scegliere se continuare a mostrare il vecchio ID tra parentesi o se invece nasconderlo e mostrare soltanto il nuovo nome utente quando ci si trova online. Facciamo clic su conferma dopo aver fatto la scelta per completare la procedura.