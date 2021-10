Tutte le console Microsoft quando si tratta di videogiochi multiplayer visualizzano a schermo un nome utente chiamato, nel gergo Gamertag. Oggi andiamo insieme a scoprire cosa bisogna fare per modificare nome utente se si è giocatori di Xbox Series X o Xbox Series S.

Cosa bisogna sapere sul cambio di nome utente (gamertag) per Xbox Series X/S ?

Il nome utente su Xbox Series X/S è un nome strettamente legato all’account Microsoft con cui si accede ed utilizza la console. Il gamertag può essere cambiato liberamente dall’utente ma solo la prima volta può essere cambiato gratuitamente.

Questo cambiamento può essere fatto a prescindere dalla modalità di creazione del gamertag. Esso può essere creato in due maniere differenti: può essere personalizzato dall’utente al momento della creazione o può essere generato in maniera automatica dal sistema.

Dopo aver cambiato il gamertag per la prima volta tutte le modifiche successive andranno pagate a Microsoft. La tariffa per il cambiamento del gamertag è variabile e dipende da nazione a nazione. In Italia il costo del gamertag è pari 9.99€

Microsoft può, in qualsiasi momento, ritenere dannoso o offensivo il gamertag utilizzato e può modificare tale nome utente in uno di suo piacimento senza alcun preavviso.

Scopriamo ora le varie procedure che si possono utilizzare per modificare un nome utente per Xbox Series X/S

Come modificare nome utente attraverso Xbox Series X/S (e Xbox One)

La procedura per modificare il gamertag sfruttando una console Microsoft (la procedura è identica sia per Xbox Series X/S che per tutti i modelli di Xbox One) è molto semplice ed è la seguente:

Premere il pulsante Xbox sul controller per aprire la guida Selezionare la voce Profilo e Sistema e selezionare poi il nome utente portandoci il cursore sopra Selezionare la voce Il mio Profilo Selezionare la voce Personalizza profilo e selezionare nuovamente il nome utente Selezionare la voce Scegli un nuovo gamertag A questo punto dalla finestra sarà possibile scegliere se creare un nuovo gamertag scrivendolo o selezionarne uno tra quelli suggeriti Una volta scelto il nuovo nome utente è semplicemente necessario fare clic sul pulsante di conferma

Come modificare nome utente attraverso il sito ufficiale Microsoft

Questa procedura si può effettuare da un qualsiasi dispositivo dotato di browser, sia esso smartphone, computer fisso, notebook, Chromebook o Mac.

Aprire il proprio browser preferito Aprire presso questo link Accedere al proprio account digitando email e password assicurandosi che l’account a cui si stia accedendo sia quello associato al proprio gamertag. Digitare dentro il campo compilabile il nuovo gamertag (o nuovo nome utente) facendo poi clic sul pulsante verifica disponibilità per scoprire se è possibile utilizzare tale nome. Una volta scelto il proprio nome utente fare clic sul pulsante modifica gamertag per completare il procedimento

Come modificare nome utente attraverso l’app Xbox

Questa procedura si può eseguire dall’apposita app Xbox, disponibile su Smartphone e Tablet Android e iOS.

Aprire l’app Xbox Fare tap sul proprio avatar in basso a destra Fare tap sul pulsante impostazioni rappresentato dall’icona dell’ingranaggio in alto a destra. Scorrere fino a trovare la voce Supporto & Feedback Fare tap su Aiuto Aprire la categoria Gestisci il tuo profilo & account e fare tap sulla voce Come cambiare Xbox Gamertag L’applicazione aprirà il browser avviando la pagina presente all’interno del tutorial per cambiare il nome utente dal sito Microsoft. Digitare il nuovo gamertag Fare tap su verifica disponibilità Confermare il nuovo nome utente