Come non pulire la console secondo Nintendo

In questi giorni di quarantena è molto probabile che molti di voi passino le giornate a videogiocare davanti alla televisione con PS4, Xbox o Nintendo Switch. È chiaro che ogni tanto è necessario igienizzare il vostro pad, la console e anche l’apparecchio visivo. Il tutto è importare per matenere pulita e sana la nostra postazione, fondamentale quasi quanto lavarsi le mani.

Oggetti di uso comune come smartphone o accessori mobile, devono essere costantemente puliti, ma è anche giusto sottolineare che per eliminare completamente germi o batteri sono necessari panni e oggetti sanitari che siano composti almeno dal 60% di alcol al proprio interno. Detto questo, è sempre un bene pulire un oggetto di questo genere con prodotti igienizzanti a base di alcol? La pulizia deve essere oculata e non casuale, non pensate che l’alcol igienizzante risolva sempre i vostri problemi, cercate di entrare nell’ottica che negli apparecchi elettronici non è sempre una buona idea sfruttarlo, anzi rischia di recarvi addirittura un danno.

La pagina ufficiale giapponese relativa ai servizi tecnici di Nintendo ha infatti annunciato ai giocatori di non provare a disinfettare la Nintendo Switch, i joy-con e gli attacchi relativi. Facendolo potrebbe causare danni o deformazioni all’intera console vista la sua struttura quasi interamente in plastica. Questo genera quindi un problema chiaro visto che la Nintendo Switch è una delle piattaforma maggiormente sfruttate in questo periodo di emergenza, sia grazie ai videogiochi presenti come Animal Crossing New Horizons che riescono a regalare un po’ di allegria e relax in questi tempi sia per il suo modello ibrido che permette di utilizzarla anche in giardino o sul balcone grazie alla sua mobilità.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di continuare a pulirla con un panno umido, evitando l’alcol igienizzante. Non sarà una pulizia completa, ma è sempre meglio di niente non trovate? Fateci sapere che cosa ne pensate e se avete mai provato a pulirla con alcol o altri prodotti simili.