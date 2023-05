Se hai una console Microsoft ti sarai sicuramente chiesto come pulire correttamente Xbox Series X|S, c’è poco da girarci intorno. Le console moderne data l’elevata potenza tendono a scaldarsi abbastanza: far girare i videogiochi in 4K non è uno scherzo, specie quando poi c’è un intero sistema operativo sotto da far funzionare in maniera egregia.

Sapere quindi come pulire l’Xbox permette di migliorare la speranza di vita della console, andando a minimizzare problematiche come il thermal throttling o il malfuzionamento del sistema di raffreddamento.

Per pulire un Xbox servono pochi strumenti: un panno in microfibra per evitare di graffiare le plastiche, dell’alcol isopropilico in caso di residui di grasso o di sporco appiccicoso, dell’aria compressa per espellere velocemente la polvere in eccesso e se necessario uno spazzolino da denti per portare via lo sporco più fastidioso.

Ultimo punto: la pulizia di Xbox Series X è più semplice rispetto la pulizia di Xbox Series S; la console principale della nuova generazione di Microsoft strizza l’occhio ai giocatore -core attraverso un assemblaggio semplice, che non richiede particolari cacciaviti per poter essere affrontato.

Come pulire Xbox Series S

Requisiti: cacciavite punta Torx T8 e Torx T10

Xbox Series S è una console senza dubbio curiosa: basta guardarla una volta per capire che si ha ache fare con un prodotto dallo stile produttivo vecchio stampo. Un scatolottino di plastica bellissimo da vedere ma non esattamente facilissimo da gestire se si tratta di disassemblaggio. Per cominciare le da togliere per rimuovere la scocca sono nascoste dietro placche di plastica rigida poste negli angoli inferiori della parte posteriore della console.

Una volta tolte le placche nella parte posteriore della console è possibile rimuovere le viti con il Torx T8 e togliere il guscio esterno. La ventola (che è la parte che ragionevolmente si impolvera di più) è sotto un guscio protettivo di metallo: questo si può estrarre dopo aver svitato ben 7 viti con il Torx T10.

Fatto questo è possibile staccare la parte superiore dello chassis (quello con il cerchio nero per capirci) dal corpo della console; questo si può pulire facilmente con un panno in microfibra o con dell’aria compressa.

A questo punto in mano si avrà il cuore della console con la grande ventola che funge da sistema di dissipazione. Noi vi consigliamo di utilizzare l’aria compressa per forzare la ventola ad espellere la polvere, senza smontare ulteriormente la console. Quest’ultima operazione serve soltanto se si ha la necessità di cambiare la pasta termica, un operazione che non va fatta con particolare frequenza fortunatamente per noi videogiocatori!

Ecco fatto: questo è tutto quello che serve per pulire correttamente un Xbox Series S.

Come pulire Xbox Series X

Requisiti: cacciavite Torx T8

Anche in questo caso la prima cosa da fare è girare la console e rimuovere dalla parte posteriore gli sticker che nascondono le viti per lo smontaggio scocca. Gli sticker in questione sono presenti nella zona centrale, al di sopra e al di sotto delle porte di Input/output.

Le viti da rimuovere sono colorate di verde: armatevi di cacciavite Torx T8 e toglietele dalla scocca. Una volta rimosse le viti con una carta di credito o un plettro potrete alzare la scocca di plastica facendo leggermente forza dal lato basso della console verso l’alto.

A questo punto si hanno due scelte: la prima è quella di utilizzare l’aria compressa per spostare tutta la polvere all’interno della console nel tentativo di farla uscire. In questo contesto è utile usare l’aria compressa in corrispondenza della presa d’aria nella parte alta della console, invece che direttamente sulla console aperta.

Nel secondo caso, invece, bisogna rimuovere la ventola d’areazione e usare l’aria compressa su di essa. Questo è utile quando ci sono grandi grumi di polvere e quando non si vuole compromettere una console altrimenti pulita.

Per rimuovere la ventola è necessario fare un po’ di attenzione: questa è posizionata all’interno di un carrello in corrispondenza della grande presa d’aerazione di una delle facce della console. È necessario svitare le 3 viti in vista poste sul carrello e staccare il cavo d’alimentazione della ventola, anch’esso perfettamente visibile.

Una volta staccato tutto basta tirare verso se il carrello per pulirlo poi con l’aria compressa.

Ecco fatto: questo è tutto quello che serve per pulire correttamente un Xbox Series X.