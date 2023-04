Chiunque sia appassionato di videogiochi sa bene quanto Nintendo sia restia a far scendere i prezzi dei suoi videogiochi. Ancora oggi provare ad acquistare una copia digitale di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild significa sborsare più di 40€, discorso molto simile può essere fatto per Super Mario Odissey, per Animal Crossing o per il popolarissimo Mario Kart 8. Eppure in tanti si chiedono come risparmiare sui giochi Switch e, all’atto pratico, qualcosa si può effettivamente fare.

Eh si perché tra negozi dove acquistare il credito in maniera scontata, il buon vecchio e-shop di Nintendo e qualche funzione poco conosciuta dell’abbonamento Nintendo Switch Online è possibile effettivamente risparmiare. Certo, è difficile fare gli affare tipici del gaming su PC o anche soltanto sulle altre console ma è possibile togliersi facilmente qualche soddisfazione.

Presupposto questo andiamo a scoprire come risparmiare sui giochi Switch, scoprendo tutto quello che bisogna sapere.

Come risparmiare sui giochi Switch con il Nintendo Eshop

Come abbiamo visto anche negli altri articoli per risparmiare sul Game Pass e il Playstation Plus, il primo luogo dove cercare qualche sconto è il negozio ufficiale che, nel caso di Nintendo, si chiama Nintendo Eshop.

L’interfaccia del Nintendo Eshop è piuttosto semplice da navigare: nella parte sinistra aprire la scheda offerte per trovarsi davanti una sterminata lista di giochi scontati. In alternativa è possibile cercare uno ad uno i giochi a cui si è interessati e mettere su di loro il cuoricino, così da inserirli all’interno della propria wishlist. Una volta in wishlist si riceverà automaticamente un messaggio di posta elettronica in caso di sconto.

L’entità degli sconti è variabile e dipende dal publisher: ci sono aziende come Ubisoft che scontano anche di molto le proprie produzioni e aziende come Square Enix o Nintendo che sono molto più conservativi da questo punto di vista.

Purtroppo, in media, gli sconti presenti sui giochi digitali Nintendo Switch sono meno convenienti di quanto si vede fare sulle altre console.

Come risparmiare sui giochi Switch comprando giochi usati

Visto che Nintendo tende ad essere molto severa sulle scontistiche applicabili ai suoi titoli digitali perché non acquistare il gioco in versione fisica risparmiando?

In questo caso a venire in aiuto è il mondo del mercato dell’usato! Siti come Subito.it, il Facebook Marketplace, Vinted, Wallapop o anche Ebay sono luoghi perfetti dove trovare versioni usate dei propri videogiochi preferiti a prezzi accettabili.

Il vantaggio dell’acquistare usato con Nintendo Switch è legato alla scarsissima dotazione delle confezioni! Le confezioni dei videogiochi Nintendo Switch sono sprovviste di manuali, mappe o altri suppellettili: questo significa che trovare confezioni rovinate o incomplete è decisamente più difficile!

Ogni piattaforma ha pregi e difetti propri: Subito.it e Vinted, ad esempio, possiedono un’ottima protezione acquisti; Facebook Marketplace permette di fare affari notevoli ma non è sempre facile distinguere una truffa da un annuncio realistico; Ebay ha prezzi in media più elevati e molte delle offerte migliori si nascondono dietro le aste.

Tra le altre cose, all’interno del contesto dei videogiochi usati, non esistono aggregatori di prezzi in grado di aiutare. Questa soluzione, in sostanza, è dedicata a chi si vuole risparmiare ma ha anche tempo da impegnare per cercare l’affare perfetto.

Come risparmiare sui giochi Switch attraverso i voucher dell’abbonamento Nintendo Switch Online

Arriviamo ad un metodo poco chiacchierato online ma che permette, all’atto pratico, di risparmiare più di qualche soldino.

Quella dei voucher è un’opportunità riservata agli abbonati di Nintendo Switch online. Si possono acquistare soltanto 2 voucher per volta ed ogni voucher può essere utilizzato per un videogioco digitale tra una selezione di titoli realizzata da Nintendo. Questa selezione comprende tutti i più importanti videogiochi che sono stati anche soltanto in maniera temporanea esclusiva dell’ibrida di Nintendo.

I voucher hanno una validità di 12 mesi dal momento dell’acquisto, possono essere utilizzati separatamente ed è possibile avere un massimo 8 voucher per volta.

Una coppia di voucher viene venduta a 99€, come anche dicevamo all’interno di questa nostra notizia.

In questo caso come si fa a risparmiare? Semplice: è necessario acquistare credito per il Nintendo Eshop in sconto, così da risparmiare qualcosa. A tal proposito ritornano utili i negozi per i videogiochi digitali di cui sopra, con aggregatori come AllKeyShop che possono aiutare a trovare le offerte migliori.

Per risolvere il problema dell’abbonamento a Nintendo Switch Online, obbligatorio per poter anche solo acquistare dei voucher, è possibile chiedere ad un proprio amico se ci inserisce temporaneamente all’interno del gruppo famiglia! Con un po’ di fortuna potremo risparmiarci i soldi dell’abbonamento, arrivando a comprare 120€ di videogiochi, magari anche preordinandoli, pagandone soltanto 90€ (o meno, dipende tutto dalla fortuna!)