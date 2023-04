Chiunque giochi su ecosistema Sony ben conosce i vantaggi dell’avere l’abbonamento Playstation Plus attivo, in meno invece sanno come risparmiare sul Playstation Plus.

Che si abbia una Playstation 5 o una Playstation 4, infatti, il Playstation Plus è un abbonamento in grado di fare la differenza permettendo alla persona di giocare gratuitamente a diversi titoli, sfruttare le funzionalità online di moltissimi videogiochi, conservare in cloud i salvataggi per la massima comodità d’utilizzo e tanto altro ancora.

Il costo d’abbonamento (specie se confrontato con i vantaggi di altri noti abbonamenti) potrebbe scoraggiare più di un’acquirente: in questo caso è bene non farsi prendere dal panico poiché esistono diversi modi per aggirare il problema.

Ecco quindi una guida su come risparmiare sul Playstation Plus attraverso tanti canali diversi, così da poter godere di tutti i vantaggi dell’abbonamento ad un costo minore.

INDICE

Come risparmiare Playstation Plus attraverso lo store ufficiale Playstation

Il luogo dove è più semplice, in linea generale, acquistare l’abbonamento del Playstation Plus è attraverso lo store ufficiale di Sony. Il Playstation Store vende abbonamenti in ogni forma e dimensione, andando a soddisfare tutte le possibili categorie di utenti.

Diverse volte durante il corso dell’anno Sony mette in sconto gli abbonamenti con percentuali che vanno dal 15 al 20%. Questo rende l’acquisto degli abbonamenti con taglio annuale abbastanza conveniente, risparmiando una decina o più di euro.

A questo bisogna aggiungere un’ulteriore elemento: Sony alle volte include con questi abbonamenti scontati anche dei mesi gratuiti, cosa che nessun’altra offerta è in grado di fare. Pagando il pacchetto annuale scontato è quindi possibile ottenere fino a 15 mesi di abbonamento: un’offerta dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Come risparmiare Playstation Plus attraverso i siti che vendono videogiochi digitali

Nel corso degli ultimi anni è diventato sempre più comune acquistare videogiochi all’interno dei siti di chiavi, ovvero siti web che approfittando dell’assenza di inventario e di personale possono offrire le versioni digitali dei videogiochi a prezzi più bassi del normale.

Questo vale anche per gli abbonamenti che, sui siti di chiavi, si trovano spesso con scontistiche vanno dal 5 al 30%. Certo, bisogna fare attenzione alla regione e al tipo di abbonamento che si vuole acquistare ma risparmiare è possibile.

Poiché esistono decine e decine di siti di chiavi con prodotti adatti al mercato italiano il nostro consiglio, oltre a quello di usare a proprio vantaggio Google, è quello di sfruttare al meglio possibile un aggregatore come Allkeyshop che nel giro di qualche ricerca può offrire una panoramica più ampia sulle offerte più convenienti.

Come risparmiare Playstation Plus con Amazon

È possibile parlare di risparmio senza mettere l’e-commerce per eccellenza? Amazon è un ottimo luogo dove acquistare abbonamenti per il Playstation Plus senza spendere molto ed il modo migliore per ottimizzare questo processo è utilizzare a proprio vantaggio un buon price tracker.

Questo perché Amazon, per la maggioranza del tempo, vende abbonamenti al Playstation Plus con prezzi paragonabili a quelli dello store Playstation o degli altri shop; per poter fare affari è necessario beccare i periodi degli sconti.

In nostro aiuto vengono applicazioni come Keepa che permettono di creare un sistema di notifiche che si attiva quando l’abbonamento che desideriamo scende al di sotto di una cifra da noi indicata. Keepa, disponibile per tutti i browser più popolari in circolazione, ha anche il vantaggio di mostrare uno storico ben dettagliato del prezzo di un abbonamento, così da capire il minimo a cui è stato venduto.

Come risparmiare Playstation Plus con le grandi catene di elettronica

Trony, Unieuro, Saturn, Euronics, Comet ma anche Gamestop, Eb Games e tantissimi altri nomi sono luoghi perfetti dove risparmiare qualche euro acquistando un’abbonamento al Playstation Plus.

Sebbene in misura minore rispetto al passato, le grandi catene di elettronica rappresentano da sempre una maniera intelligente per comprare videogiochi. Al giorno d’oggi, complice il calo del mercato fisico del videogioco la convenienza si è spostata tanto sulle console quanto sugli abbonamenti.

Il bello è che non è nemmeno necessario muoversi di casa per acquistare gli abbonamenti: questi sono venduti con card che possono essere tranquillamente spediti altrove. Questo metodo, purtroppo, soffre di un singolo problema: è necessario utilizzare un aggregatore di prezzi (vedi Eprice, Trovaprezzi e simili) per semplificare il processo di ricerca.