Come saranno i Pokémon di nona generazione? Ce lo mostra un’IA

Pokémon è tra i franchise più longevi della storia dei videogiochi, e negli ultimi anni ha saputo toccare il cuore dei fan nostalgici con una serie di remake. Partendo dai classici Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, le rivisitazioni più recenti sono quelle che hanno debuttato giusto un mese fa: parliamo di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, dei quali potete trovare la nostra recensione qui. Il brand, inoltre, sta anche espandendo i suoi orizzonti a nuovi generi, come abbiamo potuto vedere con Pokémon Unite. La community, però, adesso si sta già chiedendo quale sarà il prossimo passo di questa saga, e non vede l’ora che vengano finalmente mostrati i mostriciattoli della prossima generazione, la nona.

Ogni volta che approda una nuova generazione all’interno del franchise, i fan sono sempre entusiasti di vedere tutte le bestiole una ad una. In attesa che quelle della prossima generazione vengano finalmente mostrate, il data scientist Max Woolf ha avuto la brillante idea di lasciare che una IA li crei da zero, o quasi.

Il metodo usato da Max per fare ciò è probabilmente quello che chiunque avrebbe usato in una situazione del genere: questo ha infatti raccolto le immagini degli artwork ufficiali di tutte le bestiole delle generazioni rivelate fino ad ora (parliamo di quasi 900 mostriciattoli!), e dopodiché ha fornito le informazioni all’IA. Questa, prendendo spunto da tutti quelli già esistenti, ha creato dei veri e propri Pokémon mai visti prima, e pare che la community li stia adorando.

I forced a bot to look at every Pokémon and told it to generate its own. Here are the results.

(this isn't a joke, that's actually how I made these) pic.twitter.com/MfJUWJHZoB

— Max Woolf (@minimaxir) December 15, 2021