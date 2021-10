Come sarebbero i titoli PS5 e PS4 se fossero cibo? Ce li mostra Sony

Il marchio PlayStation ha una serie di suoi punti di forza che lo rendono subito riconoscibile, e tra questi ci possiamo inserire tranquillamente anche i vari spot pubblicitari. Dai tempi della prima PlayStation fino alla più recente PS5, le pubblicità del marchio Sony sono sempre state parecchio curiose, e anche oggi non si smentiscono.

È proprio l’ultimo spot pubblicitario della compagnia a attirare le nostre attenzioni. A pubblicarlo è stato il canale YouTube di PlayStation Japan, che ha voluto presentarci una line up di titoli in arrivo su PS5 e PS4 da qui al prossimo futuro in un modo davvero molto particolare.

Ogni gioco, sia già disponibile che in arrivo, è stato riproposto sotto forma di cibo. Lo spot della durata di circa sei minuti mette in tavola letteralmente una serie di pietanze una dopo l’altra che rispecchiano visivamente e culinariamente i titoli da cui prendono ispirazione.

Oltre a ricapitolare una serie di prossime uscite, questo nuovo spot fa decisamente venire l’acquolina in bocca nel mostrare tutte quelle pietanze per ogni genere di palato.