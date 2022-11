Nel corso della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimeste, Take-Two Interactive (publisher di GTA) ha avuto il modo di affrontare una serie di argomenti decisamente interessanti. Al di là dei report di vendite dei suoi giochi, il CEO della società ha voluto affrontare lo spinoso tema dei rinvii, che da anni caratterizzano praticamente ogni produzione di Rockstar Games e non solo. Basti proprio alla serie di Grand Theft Auto, che non ha praticamente mai rispettato una data di uscita, con i vari giochi rinviati puntualmente.

Secondo le parole di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, la filosofia dietro il lancio dei videogiochi deve essere chiara: ogni singolo titolo deve aggiungere valore al catalogo. Per questo motivo tutti i dirigenti del publisher preferiscono optare per un rinvio rispetto a lanciare un flop. “Preferisco essere in una situazione in cui sono costretto a posticipare dei giochi. Scelgo questa opzione da sempre, non voglio avere dei flop. Si tratta della chiave del nostro business”, le parole del CEO.

Per quanto ammirevoli siano le sue dichiarazioni (e in passato ne abbiamo avuto le prove), Zelnick in realtà sa perfettamente che certe cose non possono essere rinviate. E alla fine i giocatori non dimenticano, come per esempio, il lancio della Definitive Edition di GTA Trilogy. Il tributo ai primi tre giochi di Grand Theft Auto doveva essere un successo, ma in realtà il codice di gioco era sporco, pieno di bug e su PC non è stato giocabile per diverso tempo dopo il lancio.

La filosofia dietro la strategia di pubblicazione di Take-Two Interactive è sicuramente interessante, ma non riguarda in realtà tutto il catalogo. Nonostante ciò queste parole spiegherebbero alla perfezione il perché non abbiamo ancora notizie (almeno ufficiali) su GTA 6. Ci vorrà dunque pazienza per scoprire tutti i progetti più grandi attualmente in lavorazione: ne avremo abbastanza?