C’è un problema che almeno una volta durante il corso del ciclo di vita di Playstation 4 avrete sicuramente incontrato: il famoso lucchetto che non permette di giocare ai titoli presenti in console. La cosa che non consola minimamente è il fatto che su Playstation 5 la situazione è rimasta sostanzialmente identica, con problemi di licenze che non permettono di giocare ai titoli che si preferiscono. Fortunatamente, per sapere come togliere il lucchetto ai giochi PS5, basta sapere di preciso come funzionano le licenze e avere cognizione di determinate funzioni integrate all’interno delle impostazioni di Playstation 5.

Andiamo a vedere più da vicino il problema e cosa si deve fare esattamente per rimuovere il lucchetto dai nostri giochi!

INDICE

Perché compare un lucchetto sull’icona dei giochi PS5?

Per prima cosa cerchiamo di capire per quale motivo alcune volte il lucchetto fa capolino di fianco ai giochi.

La questione del lucchetto si presenta soltanto con i videogiochi che si possiedono in forma digitale (i videogiochi con disco fisico sono di fatto esenti da questo problema); questa è una problematica legata al concetto di licenza di utilizzo.

La console ogni volta che si accende ha bisogno di certificare che l’account avviato abbia il possesso delle licenze di utilizzo dei giochi installati; alle volte per problemi di server o per altre magagni questi controlli non vanno a buon fine. Questo problema può avvenire anche in caso di presenza di più account sulla stessa console: all’interno dell’ecosistema di Sony Playstation infatti è possibile videogiocare a videogiochi digitali riscattati da altri account se si è effettuato il login con quest’ultimo.

Questi titoli, però, se non si imposta la propria Playstation come console principale, necessitano di un check continuo delle licenze ogni 15 minuti; in caso di check fallimentare ecco che compare il lucchetto di cui sopra.

Fortunatamente il procedimento per togliere il lucchetto esiste ed è semplicissimo da portare a termine. Basta avviare la procedura per il ripristino delle licenze di gioco.

A cosa serve il ripristino delle licenze?

Questa procedura, oltre che per la rimozione del sopracitato lucchetto, può essere utilizzata per sistemare diversi problemi come: assenza di un DLC nonostante l’acquisto, arresto improvviso e ripetuto del gioco durante l’esecuzione, problemi durante eventi live interni all’esperienze o impossibilità di effettuare acquisti nei marketplace interni (che si appoggiano al playstation store) dei videogiochi.

Il ripristino delle licenze non influisce in alcun modo sui dati salvati presenti all’interno della console ma si limita a richiedere nuovamente conferma ai server Sony per la possibilità di giocare ai titoli che si possiedono digitalmente.

Come togliere lucchetto sui giochi PS5: cosa bisogna fare?

NOTA BENE: questa operazione va fatta con l’account proprietario del gioco che risulterà bloccato con il lucchetto, assicuriamoci di essere connessi ad internet nel frattempo.

Apriamo le impostazioni di Playstation 5 premendo X dopo aver portato il cursore sul simbolo a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra dello schermo Entriamo dentro la voce Utenti e account



Interagiamo con la voce Altro



Premiamo il tasto Ripristina Licenze Premiamo il tasto Ripristina



Attendiamo il riempimento della barra che sarà visibile a schermo Torniamo al menu principale

Cosa fare se i lucchetti rimangono?

In caso questa procedura non dovesse portare ad alcun risultato rimangono alcune strade da seguire: è possibile abilitare la condivisione console e la riproduzione offline su PS5.

Attivare e disattivare la funzione condivisione console e riproduzione offline

La funzione condivisione console e riproduzione offline di PS5 viene attivata in maniera automatica sulla console che viene utilizzata per accedere al Playstation Network per la prima volta. Se per un qualche motivo si vuole attivare nuovamente questa funzione è necessario eseguire questi passi:

Apriamo le impostazioni dal menu principale di Playstation 5 Entriamo dentro utenti e account Andiamo su Altro

Andiamo su Condivisione console e riproduzione offline Selezioniamo Abilita

