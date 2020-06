Command & Conquer Remastered è finalmente disponibile!

Uno dei più grandi pilasti del genere RTS ritorna con una remastered sviluppata dagli originali creatori della serie. Command & Conquer Remastered comprende Tiberian Dawn e Red Alert, i due videogiochi strategici sviluppati da Westwood Studios. I due titoli arrivano con una grafica rivista, supporto al 4K, multiplayer e una serie di extra in più. Vi lasciamo al comunicato stampa ufficiale!

COMMAND & CONQUER REMASTERED COLLECTION

DA OGGI DISPONIBILE L’EDIZIONE CELEBRATIVA DEI 25 ANNI



In occasione del 25° anniversario di Command & Conquer ™, Electronic Arts ha annunciato oggi che Command & Conquer Remastered Collection è ora disponibile in tutto il mondo su PC tramite Origin e Steam e come parte dell’abbonamento Origin Access Premier. Sviluppato in una stretta collaborazione tra EA e alcuni membri del team di Westwood Studios di Petroglyph, la Remastered Collection comprende Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert e i suoi tre pacchetti di espansione: Covert Ops, Counterstrike e The Aftermath. Gli appassionati veterani e ‘novelli’ del franchising possono ora sperimentare uno dei giochi di strategia in tempo reale più amati della storia con supporto 4K nativo, multiplayer rinnovato, interfaccia utente migliorata, sette ora di colonna sonora di Frank Klepacki rimasterizzata, supporto per il modding e molto altro.

Costruito insieme alla comunità sin dal primo giorno, già dalle prime pre-produzioni è stato coinvolto un Community Council con possibilità di contatto 24/7 dei team di EA e Petroglyph per fornire feedback durante lo sviluppo. Questo feedback ha contribuito a plasmare funzionalità come un’interfaccia utente rinnovata, controlli aggiornati, un editor di mappe e un’esperienza multiplayer online modernizzata, con giochi personalizzati, partite rapide 1v1, matchmaking basato su Elo, classifiche, replay e molto altro.

“La nostra massima priorità durante lo sviluppo della Remastered Collection era quella di assicurarci che il cuore di Command & Conquer potesse essere sentito dal primo avvio del gioco“, ha dichiarato Jim Vessella, Lead Producer di EA. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i veterani di Westwood a Petroglyph per garantire che l’iconico gameplay rimanesse autentico, aggiungendo al contempo funzionalità chiave per un’esperienza moderna. Non potremmo essere più grati per il sostegno della comunità C&C durante questo viaggio, e in particolare per il feedback del nostro Community Council che è stato fondamentale nel dare vita a questo sodalizio.” Command & Conquer Remastered Collection offre grafica e trame ricostruite da Lemon Sky Studios con supporto 4K nativo. Frank Klepacki, il compositore dei titoli originali C&C, ha rimasterizzato sette ore di musica per il progetto, che comprende oltre 20 brani ri-registrati con The Tiberian Sons. Inoltre, Command & Conquer è ora uno dei primi franchising RTS in assoluto ad aver condiviso il codice sorgente sotto GPL. All’inizio di questa settimana TiberianDawn.dll e RedAlert.dll e i loro corrispondenti codici sorgenti sono stati rilasciati sotto la licenza GPL versione 3.0, che sbloccherà per anni a venire un potente supporto mod per la Remastered Collection e i progetti della community.